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Hitit Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Ali Osman Öztürk atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın rektör atamasına ilişkin Atama Karar’ı Resmi Gazete’de yayımlandı. 

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Ali Osman Öztürk atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın rektör atamasına ilişkin Atama Karar’ı Resmi Gazete’de yayımlandı. 

24 Mayıs 2019 Cuma 10:16
Hitit Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Ali Osman Öztürk atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararı’na göre Hitit Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Ali Osman Öztürk atandı. 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13. ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2. 3. ve 7. maddeleri gereğince yapılan atamaya göre Hitit Üniversitesi’nin yeni Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk oldu. 
PROFESÖR ÖZTÜRK KİMDİR?
1972 yılında Kütahya’nın Emet ilçesinde dünyaya geldi. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 1997 yılında Yüksek Lisansını aynı üniversitede Avrupa Birliği’nin Sosyal Politikaları ve Endüstri İlişkileri alanında tamamladı. 2005 yılında Amerika Birleşik Devletleri/North Carolina State Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi anabilim dalından Doktora derecesini aldı.
Akademik kariyerine North Carolina State Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak 2001 yılında başlayan Dr. Öztürk, 2005- 2007 yılları arasında aynı üniversitenin Kamu Sektöründe Liderlik programı kurucu direktörü olarak görev yaptı. Akademik faaliyetlerini İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde göreve başladığı 2011 yılına kadar yardımcı doçent olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde sürdürdü.
Haziran 2011’den itibaren, İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde sırasıyla Bologna Süreci Koordinatörlüğü, Liderlik ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü gibi idari görevler yanında Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi bölümünde öğretim üyeliği yaptı. 2014 Ekim ayından itibaren ise İstanbul Medipol Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde öğretim üyesi kadrosundadır.
Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ün, yeni kamu yönetimi, kamu sektöründe girişimcilik, liderlik, iş ahlakı ve sosyal bilimlerde araştırma metotları alanlarında çok sayıda uluslararası ve ulusal düzeyde yayınlanmış çalışması bulunmaktadır.
Ekim 2014’te Başbakan Müşaviri, Ağustos 2016 - Eylül 2018 arası Başbakan Başmüşaviri ve Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü görevlerini yürütmüştür. Halen İstanbul Medipol Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.
Evli ve iki çocuk sahibi olan Ali Osman Öztürk iyi derecede İngilizce bilmektedir.

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