Hitit Film Festivali için istişare yapıldı

Festival için istişare toplantısı valilik makamında Çorum Valisi Mustafa Çiftçi başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Boğazkale Kaymakamı Yunus Ataman, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Recep Cıplak, Kültür ve Turizm İl Müdürü Sümeyra Şengül, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı İl Koordinatörü Özden Özgür Yalçın katıldı.

Hitit Film Festivali’nin Çorum’un tanıtım ve turizminin geliştirilmesine yönelik önemli bir adım olduğu belirtilirken, festivalin Çorum Belediyesi öncülüğünde uluslararası düzeyde organize edileceği açıklandı.

(Volkan SINAYUÇ)