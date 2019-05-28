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“Hitit Festivali bu yıl yapılacak”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Belediye Meclisi Grup Başkanı Tuncay Yılmaz, Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali’nin tekrar hayata geçirilmesi taleplerine duyarsız kalmayan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.

“Hitit Festivali bu yıl yapılacak”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Belediye Meclisi Grup Başkanı Tuncay Yılmaz, Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali’nin tekrar hayata geçirilmesi taleplerine duyarsız kalmayan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.

28 Mayıs 2019 Salı 00:32
“Hitit Festivali bu yıl yapılacak”

CHP Belediye Meclisi Grup Başkanı Tuncay Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden festival talebini Başkan Aşgın’a ilettiğini ve bunun üzerine Aşgın’dan da festivalin önümüzdeki aylarda yapılacağı müjdesini aldıklarını dile getirdi.

Tuncay Yılmaz, bu müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu. CHP Belediye Meclis Grup Başkanı Tuncay Yılmaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bu hafta aldığım ikinci müjdeyi kamuoyu ile paylaşmak istiyorum. İlki Yeni Çorumspor’un 2. Lig’e çıkması hepimizi çok mutlu etti. Daha öncede paylaştığım gibi Yeni Çorumspor sırtındaki kamburlardan kurtuldu ve bir yıl sürmedi 2. Lig’e çıkması. Gurur verici bu tabloya hep birlikte şahit olduk. Tüm emeği geçenlere Çorumlu yurttaşlar olarak minnettarız.

İkinci müjdeli haber ise geçtiğimiz günlerde kamuoyuna sosyal medya üzerinden Uluslararası Hitit Fuar ve Festivalinin tekrar başlatılması gerektiği yönünde bir çağrıda bulunmuştum. Bugün aldığım habere göre belediye yetkilileri nezdinde bu çağrımız karşılık gördü ve yaptığımız bu çağrının 12-15 Temmuz tarihleri arasında Hitit Festivali’nin tekrar yapılarak hayata geçeceği ve karşılık gördüğü yönünde oldu. Şehrimizin birlik beraberliğine büyük katkı sağlayan Çorumspor ve Hitit Festivalinin aynı yıl içerisinde tekrar hak ettiği değeri görmesi mutluluk verici. Her şey güzel olacak”

(Volkan SINAYUÇ)

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