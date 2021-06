Hitit Dernekleri Federasyonu’nda yeni Başkan İlker Çelik

Federasyonun 4. Olağan Genel Kurulu, Ankara – Maltepe’de Şehit Gönenç Caddesi Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi’nde yapıldı.

Genel kurul sonunda yapılan seçimle birlikte Federasyon Genel Başkanlığı’na İlker Çelik seçildi.

Yönetim Kurulu ve diğer organlar da yeniden belirlendi.

Federasyonun genel başkanlığını bir süredir İbrahim Yollu ve ekibi üstlenmişti.

Genel kurula CHP Ankara İl Kadın Kolları yöneticileri, bazı federasyon ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile üye derneklerin temsilcileri katıldı.

GÜÇLÜ VE ETKİLİ VE FEDERASYON DİLEĞİ

Federasyonun yeni başkanı İlker Çelik, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında ise şu ifadelere yer verdi:

“19.01.2012 tarihinde kurduğumuz ve bugüne kadar her an içinde bulunduğum, ailem gibi sevdiğim Federasyonumuzda başkanlık nöbetini devralmak kısmet oldu.

Bugüne kadar Federasyonumuza hizmet eden, taş üstüne taş koyan her arkadaşıma ve görevi teslim aldığım İbrahim Yollu başkanıma ve yönetim kuruluna gönülden teşekkür ediyorum.

Pandemi sebebiyle kısıtlı duyuru ve katılım ile yaptığımız Genel kurulumuza gelerek destek veren ANAGÜÇ Konfederasyonu yönetimi ve delegelerimize, telefon ederek, mesaj çekerek, sosyal medyada paylaşarak tebrik eden tüm dostlara şahsım ve yönetim kurulumuz adına yürekten teşekkür ediyor birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum.

Genel Kurulumuzun şimdiye kadar olduğu gibi herkesin görüşünü rahatlıkla söyleyebildiği, medeni bir tartışma ve bilgi alışverişi içinde huzurlu bir ortamda tamamlanması da federasyonumuz yapısının ve insanlarımızın ne kadar birikimli ve bilinçli olduğunun yansıması diye düşünüyor ve böyle bir yapının bir parçası olmaktan da ayrıca gurur duyuyorum.

Federasyonumuz ve üye derneklerine faydası olacak, hizmet edecek her üyemizi ve herkesi kucaklayan, kısır tartışmalarla değil, ürettiği işlerle konuşulan, teknolojiyi kullanan örgütlü ve kurumsallaşmış bir yapı, ekonomik sorunlarını çözmüş hatta üye derneklerine de yardım yapan ve herkesin içinde bulunmak için yarıştığı bir federasyon için hep birlikte tüm gücümüzle çalışacağız.” (Haber Merkezi)