Hitit Akademi’de görev değişimi

Derneğin genel kurulu geçtiğimiz günlerde yapıldı. Divan başkanlığını Hüseyin Kır, üyeliklerini Mehmet Çatalpelit ve Eşref Eldoğan’ın yaptığı genel kurulda konuşan Doç. Dr. Işık, 2007’de kurulan o günden bugüne özellikle eğitim ve kültür alanındaki faaliyetleri, sosyal sorumluluk projeleriyle ön plana çıkan Hitit Akademi Derneği’nin milli ve manevi değerlere, toplumsal meselelere karşı duyarlı, sorumlu ve ilkeli sivil toplumculuk anlayışıyla hareket ettiğini kaydetti. Doç. Dr. Işık, Hitit Akademi Derneği’nin düzenlediği çok sayıda seminer, konferans, panel ile bir yandan şehrimizdeki sosyal ve kültürel hayata canlılık katmaya diğer yandan da bir takım toplumsal meselelere ışık tutmaya çalıştığını belirtti. Dernek olarak Çorum’un tarihi ve kültürel değerlerinin bilimsel olarak araştırılması, bilim camiasının gündemine taşınması, tanınırlığı ve bilinirliğinin artırılması noktasında önemli çalışmalara imza attıklarını ifade eden Doç. Dr. Işık, “Derneğimiz bu bağlamda Hitit Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘Uluslararası bütün yönleriyle Çorum ve Uluslararası Nehrin Piri Koyunbaba’ sempozyumlarının paydaşı olmuş, Nikonya’yı Çorum Yapan Gönül Sultanları Projesi’yle de ‘Elvan Çelebi, Seyyid Murad-ı Veli, Koyunbaba ve Hasan Balım Sultan’ belgesel filmlerini çekmiştir” dedi.

Genel Kurul’da bir teşekkür konuşması yapan yeni başkan Öğr. Gör. Hami Ahıskalı da “Doç. Dr. Zekeriya Işık hocamızdan aldığımız bu kıymetli emaneti layıkıyla taşıyabilmek için elimizden gelen gayreti el birliğiyle göstereceğiz. Hocam derneğimizi çok iyi yerlere taşıdı, inşallah biz daha da ileriye götürmenin çabası içerisinde olacağız” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)