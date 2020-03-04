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Hitit Akademi Derneği’nden teknik gezi

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün desteği ile Hitit Akademi Derneği tarafından yürütülen “Nikonya’yı Çorum Yapan Gönül Sultanları” projesi teknik gezilerle devam ediyor. Projenin ilk teknik gezisi, HİTÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Zekeriya Işık başkanlığında gerçekleşti. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencilerinin katılımı ile gerçekleşen ilk teknik gezi, Çorum Elvan Çelebi Zaviyesi’ne yapıldı.

Hitit Akademi Derneği’nden teknik gezi

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün desteği ile Hitit Akademi Derneği tarafından yürütülen “Nikonya’yı Çorum Yapan Gönül Sultanları” projesi teknik gezilerle devam ediyor. Projenin ilk teknik gezisi, HİTÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Zekeriya Işık başkanlığında gerçekleşti. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencilerinin katılımı ile gerçekleşen ilk teknik gezi, Çorum Elvan Çelebi Zaviyesi’ne yapıldı.

04 Mart 2020 Çarşamba 20:50
Hitit Akademi Derneği’nden teknik gezi

Nikonya’yı Çorum Yapan Gönül Sultanları isimli proje kapsamında Çorum’un ve bölgenin Türkleşip İslamlaşmasında büyük rol oynayan Elvan Çelebi, Seydim Sultan, Koyun Baba ve Balım Sultan’ın hayatları ve sosyo-kültürel faaliyetlerini ele alan belgesel çekimlerinin devam ettiğinin ifade edildiği açıklamada bunun yanı sıra proje ile birlikte gençlerin söz konusu şahsiyetlerin hayatlarını geçirdikleri yerleri görme imkanı elde ettiği vurgulandı. Açıklamada Çorum’un hem tarihi ve kültürel dokusunun anlaşılması hem de inanç turizmine katkı sunulmasının amaçlandığı kaydedildi.

Teknik gezi ile Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı öğrencileri Çorum’un inanç turizmi açısından büyük öneme sahip olan Elvan Çelebi Zaviyesi’ni öğrenme ve tanıma imkânı bulurken, Tarih yüksek lisans öğrencileri de Türkleşme ve İslamiyet konularını ele alan dersleri için önemli bilgileri yerinde görme imkanı kazandı. Tur sonunda teknik geziye katılan öğrenciler, teorik bilgilerini pratikte görme imkânı bulduklarını ve Çorum’un inanç merkezlerini yerinde deneyimlediklerini dile getirdiler. Kendilerine bu fırsatı sunan HİTÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Zekeriya Işık’a teşekkür ettiler. (Haber Merkezi)

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