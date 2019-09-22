Hırsızlık şüphelileri adliyede

Amasya'nın Merzifon ilçe sanayisinde değişik tarihlerde birçok iş yerine girerek alüminyum ve demir hırsızlığı yaptıkları belirlenen 2 şüpheli, Merzifon Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı.