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Hırsızlık şüphelileri adliyede

Amasya'nın Merzifon ilçe sanayisinde değişik tarihlerde birçok iş yerine girerek alüminyum ve demir hırsızlığı yaptıkları belirlenen 2 şüpheli, Merzifon Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı. 

Hırsızlık şüphelileri adliyede

Amasya'nın Merzifon ilçe sanayisinde değişik tarihlerde birçok iş yerine girerek alüminyum ve demir hırsızlığı yaptıkları belirlenen 2 şüpheli, Merzifon Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı. 

22 Eylül 2019 Pazar 00:36
Hırsızlık şüphelileri adliyede

Asayiş Şube ekiplerinin yapmış olduğu yoğun kamera incelemesi ve teknik takip sonucu tespit edilen 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonla Çorum’da kıskıvrak yakalanarak Merzifon’a getirildi. 
Hırsızlık suçundan birçok kaydı bulunan şüpheliler A.Ç. (38) ve F.Ç. (36) emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edildi. 

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