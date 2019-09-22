Hırsızlık şüphelileri adliyede

Asayiş Şube ekiplerinin yapmış olduğu yoğun kamera incelemesi ve teknik takip sonucu tespit edilen 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonla Çorum’da kıskıvrak yakalanarak Merzifon’a getirildi.
Hırsızlık suçundan birçok kaydı bulunan şüpheliler A.Ç. (38) ve F.Ç. (36) emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edildi.
22 Eylül 2019 Pazar 00:36
Asayiş Şube ekiplerinin yapmış olduğu yoğun kamera incelemesi ve teknik takip sonucu tespit edilen 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonla Çorum’da kıskıvrak yakalanarak Merzifon’a getirildi.