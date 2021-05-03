Hırdavat malzemesi alınıyor

Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonu’nda komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye 8 firma katıldı.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile düzenlenen Belediye Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’ne bağlı birimlerde kullanılmak üzere 209 Kalem hırdavat malzemesinin alımını kapsayan 430 bin 160 TL yaklaşık maliyetli ihalede ilk olarak firmaların teklifleri açıldı. Daha sonra ise firmaların e-ihale ortamında sunduğu belgelere bakıldı.

Buna göre Proton Mühendislik Elektrik Hırdavat Sanayi 329 bin 990 TL ile en düşük teklifi verirken, Arıntek Hırdavat Teknik Yapı Malzemeleri 336 bin 499 TL, Erdal Sarıgül 339 bin 616 TL, Turanlar Yapı Malzemeleri 343 bin 400 TL, FMB Hırdavat Makine Elektrik İnşaat 384 bin 900 TL, Ali Rıza Toprak 394 bin TL, 8D İnşaat Yapı Malzemeleri 427 bin 700 TL ve Peryap İnşaat Malzemeleri ise 454 bin 976 TL teklif sundu.

İhale sonucun resmi yazıyla firmalara bildirileceği açıklandı.

(Haber Merkezi)

