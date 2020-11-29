Hilmi Yücel toprağa verildi
Çorum’un tanınmış işadamlarından, Erdem Otomotiv ve Rulman firması sahibi Mahmut Gökeşme’nin kayınpederi, DSİ’den emekli Hilmi Yücel (85) hayatını kaybetti.
Güncel 29.11.2020, 17:47
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Sanayi’de Hakan Ticaret firması sahibi Hakan Yücel’in babası, Gökhan Gökeşme’nin dedesi olan Hilmi Yücel’in cenazesi, Cumartesi günü saat 13.00’de Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınarak saat 13.30’da Ulumezar’da toprağa verildi.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)
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