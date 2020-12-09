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Hıdır Balaban’dan teşekkür

Çorum Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Hıdır Balaban, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Belediye Meclis üyelerine teşekkür etti.

Güncel 09.12.2020, 19:06
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Hıdır Balaban’dan teşekkür

Çorum Belediye Meclisi’nde geçtiğimiz günlerde yapılan Aralık ayı olacağın toplantısında Sanayi Sitesi’nin “Küçük” ibaresinin kaldırılması kararı alındığını hatırlatan Hıdır Balaban ve 2. Başkan Turan Çalıkuşu yaptıkları ortak açıklama ile Başkan Aşgın ve Meclis üyelerine teşekkür etti.

Balaban ve Çalıkuşu açıklamalarında şu görüşlere yer verdi: “7 Aralık 2020 Pazartesi günü Belediye Başkanlığı Encümen üyelerinin aldığı kararla sitemizin “küçük” ibaresi kaldırılmıştır. Yeni ismi “Çorum Sanayi Sitesi olarak” isimlendirilmiştir. Yine cadde ve sokak numaralarının daha okunaklı olması için çalışma başlatılmıştır. Bu konuda Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşgın, ekibi ve bu konuda yardımcı olan siyasi partilerin üyelerine aldıkları karar nedeni ile şahsımız ve site esnafı adına teşekkür ederiz”

(Haber Merkezi)

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