Hidak’tan doğa yürüyüşü

Hitit Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Genel Sekreteri Melek Gizem Çataroğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü yapıldığını söyledi.

Melek Gizem Çataroğlu; “Öncelikle Çorumluların Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyoruz. Yıl boyunca sürdürdüğümüz dağcılık disiplini ile gerçekleşen yürüyüşlerin yanı sıra bu özel günde 20 kişiyle 10 kilometrelik parkuru Kulüp Başkanı Gürkan Yağmur liderliğinde başarılı bir şekilde tamamladık.

İçerisinde bulunduğumuz pandemi dönemimde maske mesafe ve temizliğin yanı sıra gelecekte insanların hareketsizlik neticesinde doğacak hastalıklara maruz kalmaması için sporun da aksatılmadan yapılmasını kulüp olarak savunuyoruz” görüşüne yer verdi.

(Haber Merkezi)

