“Herkes Yapamaz 2” sosyal medyada büyük ilgi gördü

İkinci filmde Osmanlı padişahlarından Sultan 2. Abdülhamid’e karşı çıkan isyanın bastırılmasında büyük rol oynayan Beşiktaş Muhafızı Çorumlu Yedi Sekiz Hasan Paşa’nın isyancıların başındaki kişiyi öldürmesi ve bu olayın Çorum’da dilden dile nasıl yayıldığının işlendiği filmin sonunda, FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin bastırılması sırasında oğlu ile birlikte şehit olan Çorumlu reklamcı Erol Olçok ve diğer şehitlerin davranışına atıfta bulunuluyor.

Bugüne kadar kentin barındırdığı dini, tarihi ve kültürel zenginliklerinin tanıtımı yapan Çorum Valiliği, Çorumluların sahip olduğu milli ve manevi değerleri geçmişte olduğu gibi günümüzde de yaşattıklarını gösteren argümanları ön plana çıkarmak için de çalışma yaptı. Toplumda sıkça dile getirilen “senin yaptığını Çorumlu yapmaz” sözünün aslında bu şekilde olmadığını göstermek amacıyla “Çorumlunun yaptığını herkes yapamaz” sloganıyla Çorum Valiliğinin koordinesinde Hitit Üniversitesi, Çorum Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Çorum Kültür ve Turizm Derneği’nin katkısıyla üç farklı kısa film hazırlatıldı.

Serinin ikinci filminde Çorumluların, ülkesinin bölünmez bütünlüğü için ortaya koyduğu mücadelenin geçmişte olduğu gibi günümüzde de sürdüğüne atıfta bulunularak, Çorumlu sembol isimlerin isyan ve darbe girişimine karşı mücadelesi anlatılıyor.

Çekimleri tarihi Dikiciler Arastası’nda özel olarak hazırlanan bir dükkanda gerçekleştirilen film, 1878 yılında Beşiktaş Muhafızı Çorumlu Yedi Sekiz Hasan Paşa’nın, Çırağan Sarayı’nda dönemin padişahı Sultan 2. Abdulhamid’e karşı çıkarılan isyanı, isyancıların başında yer aldığı belirtilen Ali Suavi’yi bastonuyla öldürerek bu girişimi engellemesini ve 2. Abdulhamid’in Yedi Sekiz Hasan Paşa’nın kahramanca davranışını onurlandırmak için Çorum’a bir saat kulesi yaptırmasını konu alıyor.

Yaşanan olayın, Çorum sancağındaki halk arasında dilden dile dolaşmasını, leblebici bir dede ile torunun arasında geçen diyalogla anlatıldığı filmin sonunda, FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin bastırılması sırasında oğlu ile birlikte şehit olan Çorumlu reklamcı Erol Olçok ve diğer şehitlerin davranışına atıfta bulunuluyor.

“ÇORUM’UN TANITIMINI EN İYİ ŞEKİLDE YAPMAYI AMAÇLIYORUZ”

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Valilik olarak Çorum’un tanıtımının en iyi şekilde yapılması amacıyla pek çok farklı alanda çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Başta Hitit Medeniyeti olmak üzere sahip oldukları tarihi ve kültürel zenginliklerin bu coğrafyada yaşayan insanlar tarafından bilinmesi, sahiplenilmesi ve bu değerlerin gelecek nesillere aktarılması için çaba gösterdiklerini belirten Çiftçi, “Bu bağlamda Çorum halkının tarih boyunca sergilediği kahramanlık hikâyelerini, güzel ve anlamlı davranışlarını kısa filmlere dönüştürüyoruz. Bu filmleri gösterime sunmak ve sosyal medyada paylaşmak suretiyle günümüzde yaşayan insanların hafızalarında iz bırakmasını ve örnek alınmasını amaçlamaktayız.

Herhangi bir mesele hakkında konuşulurken insanlar tarafından sıkça kullanılan “senin yaptığını Çorumlu yapmaz” sözünün aslında bu şekilde olmadığını göstermek ve aksine Çorumluların sergilediği güzel davranışların bilinmesi adına “Çorumlunun yaptığını herkes yapamaz” sloganıyla üç kısa film hazırladık.

İlki 6 ay önce yayımlanan filmimizde, yöre halkının bir buçuk asır önce kente gelen sığınmacılara gösterdiği kardeşlik ve misafirperverliği anlatarak, bugün de şehrimize gelen insanlara aynı hoşgörü ve misafirperverlikle ev sahipliği yaptığımızı ve yapmaya hazır olduğumuzu anlatmaya çalıştık.

Serinin ikinci filminde de Çorumluların tarih boyunca her zaman devletinin ve milletinin yanında duruşunu ve Yedi Sekiz Hasan Paşa ile 15 Temmuz demokrasi şehidimiz Erol Olçok gibi isimlerin yaptığı gibi devletine ihanet edenlerin karşısında kahramanca duruşunu hatırlatmaya çalıştık.

İnanıyoruz ki ülkemizi aydınlık geleceğe taşıyacak nesiller, tarihimizdeki kahramanlıkları hatırlayan ve aynı kahramanlıkları sergileyen nesiller eliyle olacaktır.

İnşallah serimizin üçüncü ve son filminde de yine Çorumluların gurur duyduğu güzel bir olayı canlandıracağız.

Bu filmin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“ÇORUMLULAR, HER ZAMAN MİLLİ İRADEDEN YANA TAVRINI KOYMUŞTUR”

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise dünyanın merkezi, barışın, sevginin ve kardeşliğin şehri Çorum’un birçok medeniyete beşiklik yaptığını dile getirerek, “Hititlerden Osmanlılara, Osmanlılardan Türkiye Cumhuriyeti’ne kadar olan dönemde büyük kahramanlar yetiştirmiş bir şehir. Nitekim bunlardan bir tanesi de 7-8 Hasan Paşa’dır. Devletine, milletine, milli iradeye ne zaman bir saldırı olsa Çorumlular tavrını her zaman devletinden, milli iradeden yana net olarak koymuşlardır. Tarihteki bu kahramanlarımızdan bir tanesi de 7-8 Hasan Paşa’dır” dedi.

“TARİHİMİZDEKİ BU CESUR İNSANLARDAN İLHAM ALIYORUZ”

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal da Çorum’un tarihinin cesur insanların kahramanlık hikayeleriyle dolu olduğunu dile getirdi. “Şehrimizin güzelliği için çalışan insanlarımızın tarihimizdeki bu cesur insanlardan ilham aldıklarından şüphe yoktur” diyen Başaranhıncal, “Yöre insanımız kentinin ve ülkesinin kalkınması için kendi arasında güç birliği yaparak kurduğu fabrikalarla 4 kıtada 150’ye yakın ülkeye ihracat gerçekleştirerek, ekonomik açıdan kahramanlık hikayesi yazmaktadır.

Müteşebbis ve girişimcilik ruhunun atalarımızdan bize kalan değerli bir miras olduğuna inanıyoruz. Çorum’un müteşebbis insanları, bu değerli mirastan aldığı güçle gecesini gündüzüne katıp, ülkesinin kalkınması için yatırımlar yaparken barış ve kardeşlik ortamını bozacak adımların da karşısında durmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

“ÇORUM YİĞİDİN HARMAN OLDUĞU, KAHRAMANLIKLARIN DESTAN OLDUĞU YER”

Erol Olçok’un kardeş Cevat Olçok ise “154 yıl önce Kafkasya’dan gelen atalarımızı en güzel şekilde ağırlayan, misafirperverlik gösteren Çorum’a bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Bu şehirde doğmuş olmanın ve bu şehirde büyümenin gururunu her zaman şerefle taşıyorum” dedi.

Kültürü, medeniyeti ve köklü tarihiyle her zaman iz bırakmayı başaran Çorum’un kahramanları da, kahramanlıkları da hiçbir zaman son bulmadığını belirten Olçok, “Çorum istiklal savaşımızda en fazla şehit veren, 1510 İstiklal Madalyası’na sahip şehrimizdir.

Dün böyle olduğu gibi, bugün de bu cesur şehir, kahramanlığıyla, yiğitliğiyle anılmaya devam etmektedir. O kahramanlardan ikisi de şehit ağabeyim Erol Olçok ve şehit yeğenim Abdullah Tayyip Olçok’tur. 15 Temmuz hain darbe kalkışmasında, binlerce vatan evladı gibi, korkmadan, arkasını dönmeden, kurşunlardan kaçmadan, Allah için, vatan için, millet için hainlerin üzerine yürüdüler. Zalimin karşısında, mazlumun yanında durdular. Milletimizin selameti için, kendi hayatlarından vazgeçtiler.

Onların fedakârlıkları bizim sözlerimizin üzerindedir.

Tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun.

Ben de, “Çorumlunun yaptığını herkes yapamaz” diyor, bu güzel şehrimizin bundan sonra da her zaman, yiğitlikle, mertlikle, barışla, kardeşlikle, huzurla anılmasını diliyorum” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)