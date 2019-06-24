Köy sakinleri olayların bu raddeye gelmesinden son derece üzüntü duyduklarını, konunun farklı bir mecraya kaydırıldığını, tek dertlerinin taş ocağı faaliyetlerinden etkilenen su sorunu ve tarımsal faaliyetleri olduğunu, bunların çözümlenmesi halinde kimseyle bir problemleri olmadığını belirtmelerinin ardından yaşananlardan dolayı özür dilediklerini söyleyen Çiftçi, “Netice itibariyle şahsi hukukum saklı kalmak ve sebep olanları Allah’a havale etmek kaydıyla, kurumsal olarak; yapılanları, haksız yere sarfedilen sözleri, yakışıksız ifadeleri, atılan iftiraları, taşkınlıkları, hadisenin sosyal medyada yayılmasıyla yön ve mecra değiştirmesini bir tarafa bırakarak, yine insaf ve vicdan sahibi, sağduyulu, ferasetli, yapılanları tasvip etmeyen sessiz çoğunluğun, Üyük Köyümüzün ve insanımızın hizmetinde olduğumuzu, sorunlarına sahip çıkacağımızı, endişelerini gidereceğimizi, duygularımızın aklımızı gölgelemesine izin vermeyeceğimizi, sivrisinekten yağ çıkarma çabasında olanlara da meydan vermeyeceğimizi, ‘herkes kendine yakışanı yapar’ felsefesiyle çalışmaya devam edeceğimizi saygıyla arz ederim. Allah birliğimizi-dirliğimizi bozmasın, devlete, millete zeval vermesin” ifadelerini kullandı.(Esra ESEN)