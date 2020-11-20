“Herkes hastası olacak”

İrem Derici'nin 'Senin Hastan’ isimli şarkısının sözü Ayla Çelik ve Hakkı Yalçın’a, bestesi Ayla Çelik ve Serdar Aslan’a, aranjesi ise Onur Özdemir’e ait, Maxi Single’ın ikinci şarkısı 'Güz Dönümü'. İkinci şarkının söz, müziği ve aranjesi Onur Özdemir imzası taşıyor. Ayrıca ‘maxi single’da 'Senin Hastan' isimli şarkıya Mustafa Ceceli’nin yaptığı bir remix bulunuyor. (Haber Merkezi)