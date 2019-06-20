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“Herkes elini taşın altına koymalı”

Almanya’nın Köln kentinde bir araya gelen Alevi önderleri, izinli olarak Çorum’a gelecek gurbetçilere, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi yöneticileri ile mutlaka görüşmelerini ve Kültür Merkezi projesinin gerçekleşmesi için katkıda bulunmalarını tavsiye ettiler.

“Herkes elini taşın altına koymalı”

Almanya’nın Köln kentinde bir araya gelen Alevi önderleri, izinli olarak Çorum’a gelecek gurbetçilere, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi yöneticileri ile mutlaka görüşmelerini ve Kültür Merkezi projesinin gerçekleşmesi için katkıda bulunmalarını tavsiye ettiler.

20 Haziran 2019 Perşembe 00:41
“Herkes elini taşın altına koymalı”

Toplantıya, Selahattin Toprakçı, Haydark Aygören, Seydi Koparan, Gülsüm Bozdoğan, Güllü Atay, Şenol Şal, Orhan Bolat, Ali Aykaç, Celal Şahin, Abidin Bozdoğan, Abdullah Bozdoğan, Abidin Cenik, Ali Haydar Koçyiğit, Hüseyin Özlü, Erdal Sakallı ve Dursun Sakallı katıldı.

Toplantıdan sonra yapılan açıklamada, insanın doğası gereği toplumsal bir varlık olduğu, mutlaka dayanışma ve yardımlaşma içinde olması gerektiği vurgulanarak, “Biz Çorumlular olarak bu düşünce doğrultusunda hareket ederek, hiç kimseyi ötekileştirmeden, herkesi kucaklayarak yolumuza devam ediyoruz” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada daha sonra şöyle denildi: “Çorum’daki arsa alımının gerçekleşmesi için herkes elini taşın altına koymalı. Gurbetten gelen arkadaşlarımızın Vakıf yöneticileri ile görüşmelerini rica ediyoruz. Biz Köln’ den canlar olarak yardımlaşma ve dayanışma ruhunu hayata geçirmek için elimizden gelen her türlü yardımı yapmaya, katkı sunmaya hazırız.”

(Haber Merkezi)

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