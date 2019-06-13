Herkes bilsin; Çorum o kadar da sahipsiz değil!

Çorum Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü, “Çorum’un öz evlâdı” Yahya Çoban, 25 Şubat 2019 tarihinde, Çorum’un üç milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu’nun, Ak Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’nın, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar’ın, diğer tüm parti yöneticilerinin olumlu referanslarıyla vekaleten Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atanmıştı.

Eğitimcilik geçmişi başarılarla dolu olan, “esnaf çocuğu” olarak herkesin yakından tanıdığı, sevdiği, saydığı, değer verdiği bu seçkin yöneticiye, Milli Eğitim Bakanlığı’nın bir bürokratı tarafından “operasyon” yapıldığı, dün gece gündeme düşen bir haberle anlaşıldı. Yozgatlı olduğu öğrenilen Ömer Yılmaz, Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atanmış, göreve başlamak üzere de Çorum’a gelmişti. Bu atamanın altından ise, yine Yozgatlı olan Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu çıktı.

Yeter artık! Gerçekten yeter! Çorum ve Çorumlu oyuncak değil. Çorum’un başarılı evlâtlarına “operasyon” çekilmesine hiçbir Çorumlu razı olamaz. Çorum’un milletvekilleri de, iktidar partisinin yöneticileri de, Çorumlu hiçbir kimse de razı olamaz. Nitekim, bu yazıyı kaleme aldığımız saat 10.30 itibariyle, milletvekillerinin ve parti yöneticilerinin, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’la görüşme zemini aradıkları bilgisini aldık.

Gün bitmeden, bu yazımıza “yapılan atamanın geri çekildiği” notunu eklemeyi arzu ediyoruz. Hiç kimse, böyle haksız bir tasarrufu Çorumluların sineye çekmesini, içine sindirmesini beklemesin.

(Mehmet YOLYAPAR)



Neyi eksik?

Yahya Çoban, 1973 Çorum doğumlu. İlk, orta ve lise öğrenimini Çorum’da tamamladı. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünde, yüksek lisans eğitimini ise Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde, "Eğitim Yönetimi, Teftiş, Planlama ve Ekonomisi" alanında tamamladı. Öğretmenlik mesleğine 1996 yılında İstanbul’da başladı. İstanbul ve Çorum’da çeşitli okullarda öğretmenlik, müdür yardımcılığı, müdür başyardımcılığı ve okul müdürlüğü görevlerinde bulundu. Ordu İli Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde ve Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğünde Şube Müdürü ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 2017-2019 yılları arasında Çorum Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü görevinde bulundu.

25.02.2019 tarihi itibariyle vekaleten Çorum İl Milli Eğitim Müdürü olarak görevlendirildi. Evli ve iki çocuk babası.