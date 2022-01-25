“Her yaştan kanser hastası Çorum’da tedavi görecek”

Çorum Kanser Hastaları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından “Bakışını Değiştir Hayata Gülümse” projesi kapsamında düzenlenen programda konuşan Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, gece gündüz demeden dernek üyelerinin derdiyle dertlenen ve haftanın en az üç günü kendisini arayıp taleplerini ileten Çorum Kanser Hastaları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hülya Karabıyık’a üstlendiği böylesi önemli bir misyon için teşekkür etti.

Kanseri hastalarına seslenerek, “Ne tür bir talebiniz olursa olsun başımızın üstünde. Sizin taleplerinizi emir telaki ederiz. Size yardımcı olmak bizim boynumuzun borcudur” diyen Milletvekili Ceylan, kendisi gibi AK Parti teşkilatları ve Çorum Belediyesi’nin de her daim her konuda yardımcı olmaya hazır olduğunu kaydetti.

Onkoloji tanı ve Tedavi Merkezi ile ilgili de gelişmeler hakkında bilgiler paylaşan Milletvekili Ceylan, Onkoloji Hastanesi’nin Çorum’da 100 yılın yatırımı olduğunu vurgulayarak, Çorum ölçeğindeki 51 ilde böyle bir hastanenin olmadığını, 750 bin nüfusun altındaki illere hastane açılmasına izin verilmediğini hatırlattı.

Çorum’daki birlik beraberliğin sayesinde böylesi önemli bir yatırımın Çorum’a kazandırıldığına dikkat çeken Ceylan, “Onkoloji Hastanemizin kazandırılması noktasında Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Sağlık bakanımız Sayın Fahrettin Koca ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Onkoloji Hastanesi inşaatıyla ilgili olarak da çalışmaların hava muhalefeti elvermediği için kısa bir süreliğine durduğunu anlatan Milletvekili Ceylan, ikinci etabı ihale edilen hastanenin en hızlı bir şekilde yapılıp, hizmete açılacağını kaydetti.

Ceylan, hastane ile ilgili tüm cihazların hazır olduğunu ve binanın tamamlanmasının ardından da hizmete açılacağını ifade etti. Onkoloji Hastanesi’nde çocuk hastaların da tedavi görüp görmeyeceğinin Ceylan, çocuktan en yaşlı hastaya kadar her yaştan hastanın Çorum’da kanser tedavisi göreceğini bildirdi.

ESKİ HASTANEDE POLİKLİNİK HİZMETİ AKSAMAYACAK

Eski Devlet Hastanesi’nin yıkılarak yerine yenisinin yapımı ile ilgili sürecin devam ettiğini açıklayan Milletvekili Ceylan, yıkımın tamamlanmasıyla birlikte yeni bina yapım sürecinin başlayacağını vurguladı. Ceylan, başta Bahçelievler Mahallesi olmak üzere bölgede bulunan insanlara poliklinik hizmetlerinin aksatılmayacağını belirterek, “Hastane inşaatı devam ederken de hizmetlerin aksatılmaması için yapılan tek katlı bina bitmek üzere. Hemşehrilerimiz endişe etmesin hiçbir şekilde poliklinik hizmeti aksatılmadan sürdürülecek.” Diye konuştu.

Ceylan, dünyayı saran koronavirüs salgını ile ilgili de Çorumlulara bir kez daha Covid aşılarını yaptırmaları çağrısında bulundu.

