“Her yanımız zam, nefes alamıyoruz”

Kadeş Barış Meydanı’nda gerçekleşen ve Eğitim Sen Genel Başkanı Prof. Dr. Nejla Kurul, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve partililerin de destek verdiği basın açıklamasında konuşan KESK Dönem Sözcüsü ve Eğitim-Sen Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz, “Bin bir türlü zorluk içinde borçla harçla ayakta kalmaya çalışırken yeni yıla da gözlerimizi fahiş zamlarla açtık. Yılın daha ilk dakikalarında elektriğe, doğalgaza, akaryakıt ürünlerine, ulaşıma yapılan astronomik zamların şokunu atlatmadan her yanımız adeta zam kasırgası ile sarıldı. Her alış verişte cebimizden çıkan para artarken poşetlerimiz küçüldükçe küçülüyor” dedi.

TÜİK rakamlarının bile son 19 yılın en yüksek enflasyonunu gösterdiğini kaydeden Beyaz, “Ancak çarşıya, pazara, mutfağa yansıyan zamlar yaşadığımız hayat pahalılığının TÜİK enflasyonun en az iki katı olduğunu gösteriyor. Hem açlık hem de yoksulluk sınırı %55 arttı. Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 4 bin TL’yi, yoksulluk sınırı 13 bin TL’yi, bekâr bir çalışanın yaşam maliyeti 5 bin TL’yi aştı.

Halkın cebinden alınıp piyasaya sürülen milyarca dolarla döviz kuru 3-4 puan düşürüldü. Buna rağmen yılın başında 7,40 TL olan dolar kuru 13 TL üzerinde kalmaya devam etti” ifadelerini kullandı.

“MAAŞIMIZI DOLARLA ALMIYORUZ AMA…”

“Tükettiğimiz her şey döviz fiyatlarına göre artıyor” diyen Beyaz, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Üstelik kurdaki kısmi düşüşe rağmen başta akaryakıt ürünleri olmak üzere iğneden ipliğe zam sağanağı devam ediyor. Yeni yılın ilk dakikalarında elektriğe %50 ile %127 arasında (ortalama %80), doğalgaza %25, vergi, resim ve harçlara %36, köprü geçiş ücretlerine %25 zam yapıldı.”

“ASGARİ ÜCRET ŞİMDİDEN ERİDİ”

“Son bir haftadaki katmerli zamlar asgari ücrete yapılan %50,4 artışı bile çoktan eritti. Buna rağmen biz kamu emekçilerine önümüzdeki altı ay için %7,5’luk maaş zammı dayatıyorlar. Enflasyon farkını öne çekmekten ibaret %2,5 artışı “refah payı” diye yutturmak istiyorlar. 2020 başında 4 bin 450 TL, 2021 yılında 5 bin 156 TL olan ortalama kamu emekçisi maaşı bu Ocak’ta 7 bin 151 TL’ye çıkmış olacak. Ancak söz konusu maaşla alınan dolardan çeyrek altına, gıda ürünlerinden tüketim maddelerine her şeyin miktarı azalmaya devam edecek.”

“GERÇEK ENFLASYONU İLİKLERİMİZE KADAR YAŞADIK”

“Yıllardır gerçek enflasyonu iliklerimize kadar yaşadık. Yaşamaya devam ediyoruz. Ama maaşlarımız hep bir yerlerden sipariş edilip TÜİK tarafından masa başında belirlenen rakamlara göre artırıldı.

Üstelik Ali Cengiz oyunları ile belirlenen bu rakamlara göre belirlenen enflasyon farkını almak için bile altı ay beklemek zorunda bırakıldık.

Maaş artışlarımızı yaşadığımız hayat pahalılığını yansıtmayan, resmi enflasyon rakamlarına endeksleyen mutabakatlara hiç sıkılmadan ‘toplu sözleşme’ dediler. ‘Yetkili’ sıfatı ile masaya oturanlar mangalda kül bırakmayan laflar ettiler.

“GEÇİNEMİYORUZ, NEFES ALAMIYORUZ”

“Bu karanlık tabloda geçinemiyoruz! Nefes alamıyoruz. Üstümüze çöken bu zifiri karanlıktan tek çıkış yolumuz; hangi sendikanın üyesi olursak olalım, yetkinin asıl sahipleri olarak bir araya gelmemizden ve ortak mücadeleyi yükseltmemizden geçiyor.

Bunun bir adımı olarak, ‘geçinemiyorum, insanca yaşamaya yetecek bir ücret istiyorum’ diyen tüm kamu emekçilerini yoksulluğumuzun belgesi olan bordrolarımızı yakmaya davet ediyoruz.” (Taner ŞİMŞEK)