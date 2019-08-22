Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 22°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
94788
ALTIN
276.581
DOLAR
5.7565
STERLİN
6.9921
EURO
6.3782

Her yağmur yağdığında aynı çile

Çorum’da etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde evleri su bastı. Pek çok bölgede yağmur nedeniyle su birikintisi oluştu.

Her yağmur yağdığında aynı çile

Çorum’da etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde evleri su bastı. Pek çok bölgede yağmur nedeniyle su birikintisi oluştu.

22 Ağustos 2019 Perşembe 11:03
Her yağmur yağdığında aynı çile

Çorum'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Yağış nedeniyle araçlar yolda ilerlemekte zorlanırken, bazı bölgelerde zaman zaman trafik durdu. Bazı araçlar yolda kalırken, sokaklar ve caddelerden akan sular nedeniyle, bazı ev ve işyerlerinin bodrum ve zemin katlarını su bastı. Belediye ekipleri su basma ihbarları üzerine tahliye çalışması yaptı.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ
Kentte etkili olan yoğun yağış nedeniyle Bahabey Caddesi başta olmak üzere, Cemilbey Caddesinde yağmur nedeniyle su birikintisi oluştu. Bölgede bulunan esnaflar her yağmur yağdığında karşıdan karşıya geçmekte güçlük çektiklerini, araçların güçlükle ilerlediğini belirterek, Belediyenin önlem almasını istediler. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirilirken, ekiplerinin çalışması sonucu su birikintisi temizlendi.

İlgili Haberler
“Ekonomide de, turizmde de bölgesel yararı öne alıyoruz”
“Ekonomide de, turizmde de bölgesel yararı öne alıyoruz”
Bahri Güven’in 11. kitabı: “Selam Olsun Kelebeklere”
Bahri Güven’in 11. kitabı: “Selam Olsun Kelebeklere”
Ehliyet mutluluğu
Ehliyet mutluluğu
ÇORUM’UN ÜSTAT AŞÇILARININ TARİFLERİYLE ÇORUM LEZZETLERİ
ÇORUM’UN ÜSTAT AŞÇILARININ TARİFLERİYLE ÇORUM LEZZETLERİ
Akşam Sefası yarın Çorum’da
Akşam Sefası yarın Çorum’da
Aşgın’dan TSO Başkanı Başaranhıncal’a ziyaret
Aşgın’dan TSO Başkanı Başaranhıncal’a ziyaret
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim