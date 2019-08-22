Her yağmur yağdığında aynı çile

Çorum'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Yağış nedeniyle araçlar yolda ilerlemekte zorlanırken, bazı bölgelerde zaman zaman trafik durdu. Bazı araçlar yolda kalırken, sokaklar ve caddelerden akan sular nedeniyle, bazı ev ve işyerlerinin bodrum ve zemin katlarını su bastı. Belediye ekipleri su basma ihbarları üzerine tahliye çalışması yaptı.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Kentte etkili olan yoğun yağış nedeniyle Bahabey Caddesi başta olmak üzere, Cemilbey Caddesinde yağmur nedeniyle su birikintisi oluştu. Bölgede bulunan esnaflar her yağmur yağdığında karşıdan karşıya geçmekte güçlük çektiklerini, araçların güçlükle ilerlediğini belirterek, Belediyenin önlem almasını istediler. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirilirken, ekiplerinin çalışması sonucu su birikintisi temizlendi.