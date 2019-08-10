“Her türlü zorluğu ortak değerler etrafında kenetlenerek aşıyoruz”

Bayramların iyilik ve güzelliklerin harmanlandığı, sevinç ve mutlulukların paylaşıldığı, dostluk ve kardeşlik bağlarının tazelendiği, yardımlaşma, dayanışma ve şefkat duygularının pekiştiği mübarek günler olduğunu hatırlatan AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Kurban Bayramı`na bir kez daha ulaşmanın heyecanı ve mutluluğu içinde olduklarını kaydetti.

Toplumda önemli bir yeri olan bayramların bizlere hatırlattığı en önemli unsurun birlik beraberlik ve kardeşlik duygularının içtenlikle idrak edilmesi olduğunu söyleyen Ahlatcı, “Bayramlar bizi millet haline getiren sadakat, vefa, teslimiyet ve merhamet gibi duygularımızın yaşanabilmesine vesile olmaktadır. Bu topraklarda millet olarak asırlardır birbirimizin hukukuna sahip çıkarak, ortak hedefler uyarınca hep beraber gayret gösteriyor, farklılıklarımızı birer zenginlik olarak yaşıyor ve her türlü zorluğu ortak değerlerimiz etrafında kenetlenerek aşıyoruz” diye konuştu.

Özellikle seyahat edeceklere trafik kurallarına uyma uyarısında bulunan ve büyük acılar yaşanmamasını temenni eden Yusuf Ahlatcı, bayramın ilimize, ülkemize ve İslam alemine hayırlar getirmesini temenni etti. Ahlatcı ayrıca bayram nedeni ile 12 Ağustos günü saat 12.30’da partide yapacakları bayramlaşmaya tüm Çorumluları davet etti.

(Volkan SINAYUÇ)