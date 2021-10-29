Eğitim-İş Çorum Şube Başkanı Selim Bozkurt, binbir zorluk ve mücadele içinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin günümüzde siyasal iktidarın eliyle zor bir dönem yaşadığını belirterek, Türk gençliğinin tehlikenin farkında olmak ve ülkemizi aydınlık yarınlara taşımak için elinden gelen çabayı göstermesi gerektiğini kaydetti.

Selim Bozkurt, Cumhuriyet Bayramı’nın 98. yılı nedeniyle yaptığı açıklamada; “Bugün, içeride, ülkemizin sosyal, siyasal ve ekonomik alanlarında karşı devrimi büyük oranda gerçekleştirmiş olan AKP’ye, dışarıda emperyalist güçlere karşı Cumhuriyet’in devrimci ve aydınlanmacı ruhunu ilk günkü coşkuyla sürdürmek zorundayız. Bu, Atatürk ve dava arkadaşlarına, bağımsızlık uğruna büyük bedeller ödeyen ulusumuza karşı borcumuzdur” dedi.

Selim Bozkurt, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Cumhuriyet'le birlikte hanedan egemenliği yerine halk egemenliği, teokrasinin yerine laiklik, dikta rejimi yerine de demokrasi uygulamaya konulmuştur.

Ancak bugün siyasal iktidarın faşizan politikalarının, her türlü haksızlığın ve hukuksuzluğun yaşandığı, yargının ve adaletin çöktüğü bir dönem olarak tarihe geçmiştir. Cumhuriyetin temel nitelikleri tartışmaya açılmakta; üniter devlet yapısı hedef alınmakta; başta öğretim birliği ilkesi olmak üzere devrim yasaları çiğnenmekte; Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda oluşturulan çağdaş bilim ve eğitim hedefi terk edilmektedir. Cumhuriyetin eğitim çalışanları olarak bizler her türlü tehlikenin farkındayız.

Eğitim-İş olarak, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyor, tüm ulusumuzun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyoruz.” (Haber Merkezi)

