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“Her şeye rağmen Cumhuriyet’e sahip çıkacağız”

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası Çorum Şube Başkanı İlhan Yaşar, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayarak basın açıklamasında bulundu.

“Her şeye rağmen Cumhuriyet’e sahip çıkacağız”

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası Çorum Şube Başkanı İlhan Yaşar, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayarak basın açıklamasında bulundu.

29 Ağustos 2019 Perşembe 21:08
“Her şeye rağmen Cumhuriyet’e sahip çıkacağız”

Eğitim-İş Sendikası’nın, şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da Atatürk’e, O’nun devrim ve ilkelerine, Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’ne, onun değerlerine ve kazanımlarına her şeye rağmen sahip çıkacaklarını belirten Yaşar, Türk Ulusu’nun emperyalist güçlere gereken dersi verdiğini ve mazlum uluslara örnek olduğunu söyledi.

İlhan Yaşar, “Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başlayan umut dolu süreç, 26 Ağustos 1922’de başlayan Büyük Taarruz ve Başkomutan Meydan Savaşı sonucunda kazanılan 30 Ağustos Zaferi ile taçlandırılmıştır. Yurdumuz düşman işgalinden kurtarılmış, ulusumuz özgür ve bağımsız yaşama onuruna kavuşmuştur. Türk Ulusu birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde kendisini tarih sahnesinden silmek isteyen emperyalist güçlere gereken dersi vermiş, tüm mazlum uluslara da örnek olmuştur.

Atatürk, Büyük Taarruzun ve 30 Ağustos Zaferi'nin önemini, ‘Her safhasıyla düşünülmüş, hazırlanmış, idare edilmiş ve zaferle sonuçlandırılmış olan bu harekât Türk ordusunun, Türk subay ve komuta heyetinin yüksek kudret ve kahramanlığını tarihe bir kere daha geçiren muazzam bir eserdir. Bu eser, Türk milletinin hürriyet ve istiklâl düşüncesinin ölümsüz bir âbidesidir. Bu eseri yaratan bir milletin evlâdı, bir ordunun Başkomutanı olduğumdan, mutluluk ve bahtiyarlığım sonsuzdur’ sözüyle dile getirmiştir.

Cumhuriyetin temel nitelikleri tartışmaya açılmakta; başta Öğretim Birliği ilkesi olmak üzere devrim yasaları çiğnenmekte; Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda oluşturulan çağdaş bilim ve eğitim hedefi terk edilmekte; Türkiye, bir karanlığa doğru sürüklenmek istenmektedir.

Emperyalizme karşı verilen çetin mücadele sonucunda kazanılan bağımsızlık bilinciyle hareket ederek içinde yaşadığımız bu koşullarda Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve ulusuyla bölünmez bütünlüğüne, bağımsızlığına Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkılmasında hepimize önemli sorumluluklar düştüğünü asla unutmamalıyız. Eğitim-İş, şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da Atatürk’e, O’nun devrim ve ilkelerine, Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’ne, onun değerlerine ve kazanımlarına her şeye rağmen sahip çıkacaktır” dedi. (Haber Merkezi)

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