“Her günü seçim günü gibi görerek çalışalım”

İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı Başkanlığı’nda düzenlenen toplantıda teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, parti içi çalışmaların yanısıra gündeme dair değerlendirmelerde de bulundu.

Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir ile Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Fatih Temur’un da hazır bulunduğu toplantıda teşkilat mensuplarıyla çeşitli konuları da istişare eden Ceylan, AK Parti’nin kuruluşundan bugüne kadar inandıkları değerleri korumak için çıktıkları kutlu yürüyüşte milletin gösterdiği istikameti kendilerine yol bildiklerini ve bu doğrultuda içeride ve dışarıda haklı mücadeleyi her daim sürdürdüklerini ifade etti.

Ceylan, “2023'e kadar her günü seçim günü gibi görerek çalışmalarımızı aralıksız devam ettirelim. Atalarımızın 'tarlada izi olmayanın, harmanda yüzü olmaz' sözünde olduğu gibi, yılın her gününü milletimizle hemhal olacağız ki, seçim günü diyecek sözümüz olsun” dedi.

AK Parti’nin milletin kurduğu, bugüne de milletin getirdiği bir parti olduğunu dile getiren Milletvekili Ceylan, “Gücümüzü de ilhamımızı da milletten alır, birikimimizi ve imkanlarımızı sadece millete hizmet için kullanırız. AK Parti'miz 19 yıldır girdiği her seçimden birinci çıkmasının gerisindeki hikmet işte budur. İnşallah 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak hem Mecliste ezici bir çoğunlukla temsil edileceğiz, hem de Cumhurbaşkanlığı seçimini tekrar kazanacağız. Bu süreçte göstereceğimiz gayret, sarf edeceğimiz emek, yapacağımız fedakarlık için her birinize şimdiden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Cumhur İttifakı oluşturan, gerek AK Parti, gerek Milliyetçi Hareket Partisi, gerekse Büyük Birlik Partisi’nin ittifakla güçlenerek yarınlara yürüdüğünü söyleyen Ceylan, “Yola çıkış̧ amacımızı unutmadığımız gibi bizi yolumuzdan döndürmeye çalışanlara da asla müsaade etmedik. Siyasetimizin merkezinden insan, sevdamızdan Türkiye eksik etmedik. Bu uğurda milletimizle omuz omuza yeni mücadelelere atılmaya ilk günkü aşkla devam edeceğiz.

Türkiye için içeride ve dışarıda verdiğimiz mücadelelere devam edecek, inandığımız yolda yürüyeceğiz” açıklamasında bulundu.