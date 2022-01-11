Her gün yeni bir vukuatı var

Kentte Gazi Caddesi'nde belediye tarafından inşa edilen yerden 70 metre yükseklikteki demir kulede bir kişinin olduğunu gören vatandaşlar polisi arayıp ihbarda bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekiplerinin yanı sıra itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ekipler Kadir K’yi ikna edebilmek için uzun süre uğraşırken, metrelerce yükseğe çıkan Kadir K., kalabalığa el sallarken, bir saatlik ikna çalışmalarının ardından kuleden indirildi.

POLİSİ PEŞİNDEN KOŞTURUYOR

3 gün önce Aksaray’dan Çorum’a geldiği ve birkaç kez kentte bulunan bazı işyerleri ve belediyeye ait tabelalara zarar verdiği ortaya çıkan Kadir K'nin üç kez de karakola götürüldüğü dün bir otobüse bindirilerek Aksaray’a gönderilmesine rağmen yolda inip tekrar kente döndüğü ortaya çıktı.

(Yusuf ÇINAR)

