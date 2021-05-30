“Her çocuğun gelişim süreci kendisine özeldir”

İstanbul Okan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi alanında lisans eğitimini tamamlayan Elif Durak, “Elif Durak Çocuk Gelişimi ve Danışmanlık” adıyla Ulukavak Mahallesi Dr. İlhan Gürel Cad. No:7-A adresinde hizmet vermeye başladığını söyledi.

Her çocuğun gelişim süreçlerinin kendisine özel olduğunu vurgulayan Durak, 0-18 yaşlar arasındaki normal gelişim gösteren, özel gereksinimi olan, korunmaya muhtaç, risk altındaki çocukların zihinsel, dil, motor, sosyal ve duygusal gelişim alanlarını değerlendirebilen, uygun programlar geliştirerek çocuğu ve aileyi desteklediklerini belirtti.

“Elif Durak Çocuk Gelişimi ve Danışmanlık Merkezi” olarak Çorum’da ilk ve tek olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Durak, Çocuk Gelişimi ve Danışmanlık merkezinde “0-18 Yaş Pedagojik Danışmanlık, Bebeklik Dönemi Gelişim Takibi, Özgül Öğrenme Güçlüğü, Tuvalet Alışkanlığı Kazanımı, Kardeş Kıskançlığı, Alt Islatma, Parmak Emme, Öfke-Saldırganlık, Tırnak Yeme, Davranışsal ve Duygusal Problemlerde Destek, Akran Zorbalığı

Boşanma-Ölüm Kaygısı, Çocuk-Aile İçi İletişim-Çocuk Aile Tutumları” gibi konularla ilgili pedagojik destekler ve hizmetler verdiğini bildirdi.

Elif Durak, ayrıca çocukların gelişimsel süreçlerini zihinsel, sosyal ve duygusal olarak takip etmek ve desteklemek amacıyla; “Denver II Gelişimsel Tarama Testi, Okul Olgunluk Testi, Objektif Çocuk Değerlendirme Testleri, Moxo Dikkat Testi, Oyun Terapisi, Filial Oyun Terapisi, Gelişimsel Oyun Terapisi

Akıl-Zeka Oyunları” gibi alanlarda da çocukların gelişimlerini pedagojik olarak takip ettiklerini dile getirdi.

(Haber Merkezi)

