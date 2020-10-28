“Her alanda dev atılımlar yapıldı”

Cumhuriyeti’nin artık her alanda dev atılımlar gerçekleştirmiş bir dünya devleti olduğunu kaydeden Ahlatcı mesajında şu ifadelere yer verdi: “Esareti kabullenmemiş, inandığı ilkeler etrafında hür iradesi ile Cumhuriyeti bizlere armağan etmiş atalarımızın büyük hatırasına olan inancımız ve derin bağlılığımızla, Cumhuriyet’in 97. yıldönümünü kutlamanın büyük heyecanı ve gururu içindeyiz. Her türlü zorluğa ve imkânsızlığa rağmen aziz milletimizin vatan sevgisi, hürriyet ve istiklal aşkıyla, bağımsızlığına kavuşabilmek için kadınıyla erkeğiyle yaşlısıyla genciyle topyekün inanç ve kararlılıkla giriştiği Kurtuluş Savaşımız, her safhası eşsiz kahramanlık destanlarıyla dolu büyük bir zafer ile sonuçlanmıştır.

Cumhuriyetimizin değerlerini, demokrasiyle taçlandırma başarısı gösteren ülkemiz, barışı esas alan dış politikasıyla, köklü tarihi geçmişi, zengin kültürü ve jeopolitik konumuyla bölgemizin ve dünyanın parlayan yıldızı haline gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti, artık her alanda dev atılımlar gerçekleştirmiş bir dünya devletidir. Ülkelerarası amansız bir rekabetin yaşandığı yüzyılımızda ülkemiz bilgiye önem vererek, teknolojik alanda önemli başarılara imza atmış ülkeler arasında yerini almıştır.

Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman silah arkadaşlarını ve bu toprakları bizlere vatan yapmak için kendilerini feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran ve rahmetle anıyor, tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı’nı en içten duygularla kutluyorum.” (Haber Merkezi)C