“Her 3 kadından biri şiddete maruz kalıyor”

Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Mustafa Köroğlu, Hizmet-İş Kadın Komitesi Başkanı Seyhan Korkmaz ile çok sayıda sendika üyesi kadının katıldığı basın açıklaması Buhara Kültür Merkezi önünde gerçekleştirildi.

HAK-İŞ olarak, kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam etmesi gerektiğine ve bu süreçte tüm kesimlerin sorumluluk alması gerektiğine inandıklarını belirten Korkmaz, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadına yönelik şiddetin devam ettiğini ve her üç kadından birinin, fiziksel veya cinsel şiddete maruz bırakıldığını vurguladı.

Son dönemde kadına şiddetle mücadele alanında önemli çalışmalar yapıldığını da belirten Korkmaz, artık olayların çoğunun gizlenmediğini sözlerine ekledi.

(Aliye ÖNCEL)

