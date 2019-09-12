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“Hepimiz anayız, teröre karşıyız”

Nisa Kültür Platformu, Diyarbakır HDP binası önünde dağa götürülmek için kaçırılan çocuklarını geri almak umuduyla nöbet tutan annelere destek verdiklerine dair basın açıklamasında bulundu.

“Hepimiz anayız, teröre karşıyız”

Nisa Kültür Platformu, Diyarbakır HDP binası önünde dağa götürülmek için kaçırılan çocuklarını geri almak umuduyla nöbet tutan annelere destek verdiklerine dair basın açıklamasında bulundu.

12 Eylül 2019 Perşembe 21:51
“Hepimiz anayız, teröre karşıyız”

Nisa Kültür Platformu, Diyarbakır HDP binası önünde dağa götürülmek için kaçırılan çocuklarını geri almak umuduyla nöbet tutan annelere destek verdiklerine dair basın açıklamasında bulundu.

Nisa Kültür Platformu Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonu’nda toplanırken, basın açıklamasının ardından aşure dağıtıldı. Açıklamayı yapan Nisa Kültür Platformu sözcüsü Yasemin Eyvazlı, annelerin evlatlarından başka varlıkları olmadığını ve mücadeleyi destek verdiklerini açılarken, “Annelerimizin bu haklı isyanları, elinde binlerce masum insanın kanı olmasına rağmen her fırsatta kadın haklarından dem vuran, annelik duyguları üzerinden halkın duygularıyla oynayan eli kanlı örgüt ve onun uzantılarının asıl kirli yüzünü gözler önüne seren ibretlik bir durumdur. Mazlumlar üzerinden politik hesapların sürdürülmesine razı değiliz. PKK’nın çocuklarımızın öldürülmesine, terörist yetiştirmek için PKK ile ortaklık yapanlara, terör pisliğini çocuklara bulaştıranlara Nisa Platformu olarak bizler de sessiz kalmayacağız. Evlatlarına kavuşabilmek için nöbet tutan kadınları ve cesur aileleri canı gönülden destekliyoruz. Hepimiz anayız, teröre karşıyız” dedi. (Esra ESEN)

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