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“Hep beraber büyük Türkiye olacağız”

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, hak ve batıl kavgasında hakkın yanında yer aldıklarını belirterek, “Yeniden büyük Türkiye için bir olalım, iri olalım, diri olalım” dedi.

“Hep beraber büyük Türkiye olacağız”

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, hak ve batıl kavgasında hakkın yanında yer aldıklarını belirterek, “Yeniden büyük Türkiye için bir olalım, iri olalım, diri olalım” dedi.

23 Şubat 2020 Pazar 21:01
“Hep beraber büyük Türkiye olacağız”

AK Parti Merkez İlçe Teşkilatı’nın 7. Olağan Kongresi’nde konuşan Belediye Başkanı Aşgın, “Birçok parti küçük küçük salonlarda, kendi parti binalarında kongrelerini hatta genel kongrelerini yaparken, rabbimize çok şükürler olsun ki AK Parti Merkez İlçe Kongremiz spor salonlarında yapılıyor” dedi.

“Bizler İbrahim olacağız ateşte yanmayacağız, Musa olacağız suda boğulmayacağız, Fatih olacağız yeni fetihleri Allah’ın izniyle hep beraber yapacağız” diyerek konuşmasını sürdüren Aşgın, “Hak ve batıl davasında inanıyorum ki bu yolun sonu özgür Kudüs’e çıkacaktır, yeniden büyük Türkiye’ye çıkacaktır. Bunun için bir olacağız, iri olacağız, kenetleneceğiz ve hep beraber büyük Türkiye olacağız” ifadelerini kullandı. (Taner ŞİMŞEK)

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