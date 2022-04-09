Henüz 13 yaşındaydı, hayata tutunamadı

Çorum’un Sungurlu ilçesi Oğlaközü köyünden Cemal Sarıaltun'un torunu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğünde görev yapmakta olan Seher Sarıaltın Saluvan ile Seçim Saluvan çiftinin oğulları Yağız Saluvan, yakalandığı hastalık sonucu 13 yaşında aramızdan ayrıldı.

COVİD 19 VE YÜKSEK ATEŞ ONU HAYATTAN KOPARDI

Edinilen bilgiye göre; Kocaeli’de ikamet eden Seher ve Seçim Saluvan çiftinin oğulları Yağız, yüksek ateş sebebiyle bir süre önce hastaneye gitti. Genel tedavide hastalık geçmeyince detaylı tetkikler yapıldı. Yağız Saluvan’ın ateşli bir rahatsızlık olan Mis C isimli bir hastalığa yakalandığı belirledi.

Saluvan, bir süre sonra entübe oldu, İstanbul Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesinde yoğun bakıma alındı. Yaklaşık iki haftalık yaşam mücadelesini kaybeden Yağız Saluvan, hayata gözlerini yumdu.

Minik Yağız’ın cenazesi Ankara Mamak Ortaköy Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Yağız’ın annesi Seher Saluvan’ın Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğünde görev yaptığı ve Sungurlu’nun Oğlaközü Köyü nüfusuna kayıtlı olduğu, babası Seçim Yaluvan’ın ise yine Sungurlu’nun Şekerhacı Köyü nüfusuna kayıtlı olduğu, ailenin Kocaeli’de ikamet ettikleri öğrenildi.

ÇORUM HABER, minik Yağız’a Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)