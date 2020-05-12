“Hemşireler, sevgi, şefkat ve hoşgörünün simgesidir”

Tahtasız, “Hemşireler; din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin birey, aile ve topluma sağlığını kazandırmak için çalışan, mücadele eden çok özel kişilerdir” dedi.

12-18 Mayıs Hemşireler Haftası nedeniyle bir mesaj yayınlayarak tüm hemşirelerin gününü kutlayan CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs (Covit-19) hastalığının tedavisi kapsamında hemşirelerin çok büyük rolünün olduğuna değinerek, kendi ailelerinden, sağlıklarından, hayatlarından fedakarlık yaparak insanları sağlığına kavuşturmak için mücadele eden tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Mehmet Tahtasız, “Sağlık alanında görev yaparken başarılı olmanın ilk koşulu insan sevgisidir. Zor şartlar altında fedakarca çalışarak insanların sağlığına kavuşması için gayret gösteren doktor, hemşire ve tüm sağlık ekipleri mesleğini canla başla icra etmektedir.

Hemşirelik, insan sevgisiyle dolu, şefkatle, sabırlı yapılan kutsal ve onurlu bir meslektir.

Halkın sağlığı ile ilgili gece gündüz tüm fedakarlıkları yaparak görevlerini sürdüren sağlık çalışanlarının sağlıklı, güvenli ve hakettikleri koşullarda çalışmasını sağlayacak her türlü tedbir alınmalıdır.

Hemşerilerin, hem eğitim açısından, hem psikolojik, hem de sosyal ve ekonomik açıdan desteklenmesi gereken bir meslek grubu olduğu ortaya çıkmaktadır.

Halk için sağlık bir haktır ve bu hakkın sağlanmasında birinci role sahip sağlıkçıların koşulları ise bu hakkın kalitesini arttıracaktır.

Hayatımız ve sağlığımız için emek harcayan, sevgi, şefkat ve hoşgörünün simgesi haline gelen hemşirelerimizin Hemşireler Günü ve Hemşireler Haftası kutlu olsun” ifadesini kullandı.