“Hemşire fark yaratır”

14 KASIM DÜNYA DİYABET GÜNÜ

Diyabet kandaki şeker (glukoz ) düzeyini dengeleyen insülin hormonunun eksikliği ve/veya yetersizliği sonucu ortaya çıkan ve kan şekeri yüksekliği ile seyreden kronik ve ilerleyen bir hastalıktır.

TİP 2 DİYABET KİMLERDE GÖRÜLEBİLİR ?

Birinci derece akrabalarında diyabet bulunan kişilerde,

Kan yağları yüksek olanlarda,

Daha önceden gizli diyabet tanısı olan kişilerde,

Polikistik over sendromu olan kişilerde,

Erken yaşta kalp damar hastalığı başlamış olan kişilerde,

Uyku-apne sendromu olan kişilerde,

Şişmanlarda, sık acıkan ve hızlı kilo alanlarda,

Sağlıksız beslenenlerde,

Hareketsiz yaşayanlarda,

Gebelik Diyabeti tanısı almış ve 4 kg’ ın üstünde bebek doğurmuş kadınlarda,

Hipertansiyonu olanlarda

DİYABET TİPLERİ

Tip 1 Diyabet (insülin eksikliği veya yokluğu)

Tip 2 Diyabet (insülin yetersizliği veya etkisizliği)

Gestasyonel Diyabet (Gebelik Diyabeti)

Diğer bazı hastalıklar veya eşlik eden diyabet

KORUNMA

Yaşam tarzı değişikliği,

Kilo kontrolü,

Fiziksel aktiviteyi artırma,

BELİRTİLER

Çok yemek yeme,

Çok su içme,

Çok idrara çıkma,

Gece sık idrara çıkma,

Halsizlik, yorgunluk,

Bulanık görme,

Ağırlık artışı veya zayıflama,

TEDAVİ

Diyabet eğitimi

Tıbbi beslenme tedavisi

İlaç tedavisi

Egzersiz

DÜNYA DİYABET GÜNÜ

Diyabete karşı küresel birlikteliği ve diyabet farkındalığını temsil eder.14 Kasımda tüm dünyada (Dünya Diyabet Günü ) olarak kutlanır. Simgesi mavi halkadır. 160 tan fazla ülkede 1 milyarı aşan destekçisiyle en büyük farkındalık etkinliğidir. 1921 yılında insülini bularak diyabet hastası milyonlarca hastanın tedavisini mümkün kılan Fredrick Banting 'in doğum yıl dönümü anısına her yıl 14 Kasım’da dünya diyabet günü düzenlenerek çeşitli etkinlikler yapılmaktadır. Uluslararası (IDF) Diyabet Fedarasyonu’nun bu yılki teması DİYABET ve HEMŞİRE’dir. (HEMŞİRELER FARK YARATIR). Hemşireler, diyabetle yaşayan insanları desteklemede oynadıkları önemli rol hakkında farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır.

DİYABET EĞİTİMİNİN ÖNEMİ

Diyabet gibi kronik hastalıkların başarılı bir şekilde tedavi edilmesi, diyabetli bireyin sağlık ekibi ile işbirliği içerisinde tedavi sürecine aktif katılımı ile sağlanır. Diyabetli bireyin kendi başına bilinçli bakım kararları verebilmek ve bunları sürdürebilmesi için sağlık çalışanlarından alacağı destek önemlidir.

DİYABET HEMŞİRESİNİN ROLÜ

Danışmanlık

Diyabetli bireyleri eğitme

Hasta bakımı

Araştırma yapma

Kaynak olma

Değişimin temsilcisi olma

Çalışmaları organize etme

Sağlık profesyonellerini eğitme

Diyabet eğitimi diyabetli bireylerin diyabeti, diyabetin yaşamları üzerindeki etkilerini ve davranışlarını nasıl değiştireceklerini ayrıntılı bir şekilde kavramalarını sağlar. Ancak, bir seferlik eğitim girişimi diyabeti yaşam boyu takip etmeye yetecek bilgi ve beceriyi kazandırmaz. Eğitimin sürekliliği ve bilginin güncellenmesi gerekir.

Başarılı bir diyabet bakımı için hasta, hastanın ailesi ve sağlık ekibinin işbirliği şarttır.

Diyabet Okulu eğitimlerimiz, pandemi dolayısıyla grup eğitimi şeklinde yapılamamakta olup, pandemi sonrası için kayıt yaptırmak isteyenler Diyabet Eğitim Birimi’ne başvurabilirler.

Diyabet Eğitim Hemşiresi B BLOK 1. KAT İletişim:2140-2144