“Hemşire fark yaratır”
Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin 14 Kasım Dünya Diyabet Günü nedeniyle yayınladığı mesajda, Uluslararası Diyabet Fedarasyonu’nun bu yılki temasının “Diyabet ve Hemşire” olarak belirlendiği ifade edilerek, hemşirelerin, diyabetle yaşayan insanları desteklemede oynadıkları önemli rol hakkında farkındalık yaratılmasının amaçlandığı vurgulandı.
14 KASIM DÜNYA DİYABET GÜNÜ
Diyabet kandaki şeker (glukoz ) düzeyini dengeleyen insülin hormonunun eksikliği ve/veya yetersizliği sonucu ortaya çıkan ve kan şekeri yüksekliği ile seyreden kronik ve ilerleyen bir hastalıktır.
TİP 2 DİYABET KİMLERDE GÖRÜLEBİLİR ?
Birinci derece akrabalarında diyabet bulunan kişilerde,
Kan yağları yüksek olanlarda,
Daha önceden gizli diyabet tanısı olan kişilerde,
Polikistik over sendromu olan kişilerde,
Erken yaşta kalp damar hastalığı başlamış olan kişilerde,
Uyku-apne sendromu olan kişilerde,
Şişmanlarda, sık acıkan ve hızlı kilo alanlarda,
Sağlıksız beslenenlerde,
Hareketsiz yaşayanlarda,
Gebelik Diyabeti tanısı almış ve 4 kg’ ın üstünde bebek doğurmuş kadınlarda,
Hipertansiyonu olanlarda
DİYABET TİPLERİ
Tip 1 Diyabet (insülin eksikliği veya yokluğu)
Tip 2 Diyabet (insülin yetersizliği veya etkisizliği)
Gestasyonel Diyabet (Gebelik Diyabeti)
Diğer bazı hastalıklar veya eşlik eden diyabet
KORUNMA
Yaşam tarzı değişikliği,
Kilo kontrolü,
Fiziksel aktiviteyi artırma,
BELİRTİLER
Çok yemek yeme,
Çok su içme,
Çok idrara çıkma,
Gece sık idrara çıkma,
Halsizlik, yorgunluk,
Bulanık görme,
Ağırlık artışı veya zayıflama,
TEDAVİ
Diyabet eğitimi
Tıbbi beslenme tedavisi
İlaç tedavisi
Egzersiz
DÜNYA DİYABET GÜNÜ
Diyabete karşı küresel birlikteliği ve diyabet farkındalığını temsil eder.14 Kasımda tüm dünyada (Dünya Diyabet Günü ) olarak kutlanır. Simgesi mavi halkadır. 160 tan fazla ülkede 1 milyarı aşan destekçisiyle en büyük farkındalık etkinliğidir. 1921 yılında insülini bularak diyabet hastası milyonlarca hastanın tedavisini mümkün kılan Fredrick Banting 'in doğum yıl dönümü anısına her yıl 14 Kasım’da dünya diyabet günü düzenlenerek çeşitli etkinlikler yapılmaktadır. Uluslararası (IDF) Diyabet Fedarasyonu’nun bu yılki teması DİYABET ve HEMŞİRE’dir. (HEMŞİRELER FARK YARATIR). Hemşireler, diyabetle yaşayan insanları desteklemede oynadıkları önemli rol hakkında farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır.
DİYABET EĞİTİMİNİN ÖNEMİ
Diyabet gibi kronik hastalıkların başarılı bir şekilde tedavi edilmesi, diyabetli bireyin sağlık ekibi ile işbirliği içerisinde tedavi sürecine aktif katılımı ile sağlanır. Diyabetli bireyin kendi başına bilinçli bakım kararları verebilmek ve bunları sürdürebilmesi için sağlık çalışanlarından alacağı destek önemlidir.
DİYABET HEMŞİRESİNİN ROLÜ
Danışmanlık
Diyabetli bireyleri eğitme
Hasta bakımı
Araştırma yapma
Kaynak olma
Değişimin temsilcisi olma
Çalışmaları organize etme
Sağlık profesyonellerini eğitme
Diyabet eğitimi diyabetli bireylerin diyabeti, diyabetin yaşamları üzerindeki etkilerini ve davranışlarını nasıl değiştireceklerini ayrıntılı bir şekilde kavramalarını sağlar. Ancak, bir seferlik eğitim girişimi diyabeti yaşam boyu takip etmeye yetecek bilgi ve beceriyi kazandırmaz. Eğitimin sürekliliği ve bilginin güncellenmesi gerekir.
Başarılı bir diyabet bakımı için hasta, hastanın ailesi ve sağlık ekibinin işbirliği şarttır.
Diyabet Okulu eğitimlerimiz, pandemi dolayısıyla grup eğitimi şeklinde yapılamamakta olup, pandemi sonrası için kayıt yaptırmak isteyenler Diyabet Eğitim Birimi’ne başvurabilirler.
Diyabet Eğitim Hemşiresi B BLOK 1. KAT İletişim:2140-2144
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