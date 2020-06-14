Hemşerimiz Gargı 19 Mayıs Müftüsü

Alınan bilgiye göre Kayseri ili Develi İlçe Müftülüğü görevine tayin olan Emin Patan’dan boşalan 19 Mayıs İlçe Müftülüğü görevine Sinop Türkeli İlçe Müftüsü Bayatlı hemşehrimiz Hüseyin Gargı atandı.

Çorum’un Bayat İlçesi Yoncalı Köyü’nde 1975 yılında doğan Gargı ilkokulu köyünde, orta ve lise öğrenimini Bayat Lisesi ve İskilip İmam Hatip Lisesi’nde okudu.

2000 yılında Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi’nden “Yoncalı Köyü’nün Sosyolojik Tanıtımı” teziyle mezun oldu. 2005’te D.İ.B. Kayseri Yüksek İhtisas Eğitim Merkezi’ni “Rasûlullah Döneminde Nifak Hareketleri ve Baş Münafık Ubey bin Selûl” konulu araştırma ile tamamlayan Gargı, 2009 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yabancı Diller Eğitimi ABD Arapça Öğretmenliği bölümünde Yüksek lisansını tamamladı.

Hüseyin Gargı, 1999 yılından bugüne Kastamonu ve Çorum’da İmam-Hatiplik, Kars ve Kayseri’de murakıplık, Bayat ve Çorum’da vaizlik, kadrolarında çalıştı. Halk Eğitim ve HİTÜ’de çeşitli derslere de giren Gargı, 2013-2016 yılları arasında Diyarbakır Çermik İlçe Müftülüğü, 2016-2020 arasında ise Sinop Türkeli İlçe Müftülüğü’nde görev yaptı. Evli ve 6 (altı) çocuk babası olan Gargı, Arapça ve orta derece İngilizce biliyor.

(Haber Merkezi)