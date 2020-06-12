Hemşehrimiz Sayıştay üyesi oldu
2017 yılından bu tarafa İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevini üstlenen hemşehrimiz Ahmet Avşar, Sayıştay üyesi seçildi.
Güncel 12.06.2020, 13:25
62
TBMM Genel Kurulunda, Sayıştay Başkanlığı için 5 yeni üye seçimi yapıldı.
Sayıştay üyeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunun belirlediği 10 aday arasından gizli oylamayla seçildi.
Seçim sonucuna göre, meslek mensupları kontenjanından Hasan Karaman, diğer adaylar kontenjanından da Ahmet Avşar, Murat Aygün, Mahmut Kocameşe ve Meltem Yılmaz Yönter, Sayıştayın yeni üyeleri oldu. (Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
24°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 12 Haziran 2020
|İmsak
|03:04
|Güneş
|05:02
|Öğle
|12:45
|İkindi
|16:44
|Akşam
|20:18
|Yatsı
|22:07