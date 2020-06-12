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Hemşehrimiz Sayıştay üyesi oldu

2017 yılından bu tarafa İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevini üstlenen hemşehrimiz Ahmet Avşar, Sayıştay üyesi seçildi. 

Güncel 12.06.2020, 13:25
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Hemşehrimiz Sayıştay üyesi oldu

TBMM Genel Kurulunda, Sayıştay Başkanlığı için 5 yeni üye seçimi yapıldı.
Sayıştay üyeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunun belirlediği 10 aday arasından gizli oylamayla seçildi.
Seçim sonucuna göre, meslek mensupları kontenjanından Hasan Karaman, diğer adaylar kontenjanından da Ahmet Avşar, Murat Aygün, Mahmut Kocameşe ve Meltem Yılmaz Yönter, Sayıştayın yeni üyeleri oldu. (Haber Merkezi)

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