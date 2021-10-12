“Hemşehri buluşması Çorum adına çok büyük kazanç”
AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Ankara’da Çorumlu Dernekler Federasyonu ve Mamak Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği Hemşehri Festivali’nde Çorumlularla bir araya geldi.
Hemşehri Buluşmasında yoğun ilgiyle karşılanan Ahlatcı, Çorumlular arasında sağlanan güçbirliği, dayanışma ve buluşmaların kentimiz adına büyük fayda sağlayacağını vurguladı.
Gördüğü ilgiden dolayı bir hayli memnun kalan Ahlatcı, festival alanındaki hemşehrileri ve vatandaşlarla tek tek ilgilendi.
Festivalin açılış töreninde konuşan Ahlatcı, Çorumluların bir araya gelmesine ve diğer vatandaşlara Çorum’un tanıtılmasına vesile olan bu organizasyonu düzenleyen herkese teşekkür etti.
Festivallerin şehrin ve ülkenin tanıtımına önemli katkı sağladığını belirten Ahlatcı, Çorumlu Dernekler Federasyonu ve Mamak Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği Hemşehri Festivali’nin çeşitli illerden gelen Çorumluların buluşmasına vesile olduğunu söyledi.
Konuşmasında birlik ve beraberlik çağrısı yapan Ahlatcı, Çorum’a gönül vermiş insanların böylesine bir festivalle bir araya gelmesinin toplumumuz, kültürümüz, insanımız ve Çorum adına büyük bir kazanç olduğunu vurguladı.
Festivalde Çorumlu hemşehrilerinin sıcak ilgisiyle karşılaşan Ahlatcı, onlarla hem yerel hem de güncel konularda bol bol sohbet edip, fotoğraf çektirdi. (Haber Merkezi)
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|8
|19
|2. Trabzonspor
|8
|18
|3. Beşiktaş
|8
|17
|4. Hatayspor
|8
|16
|5. Altay
|8
|15
|6. Konyaspor
|8
|14
|7. Karagümrük
|8
|14
|8. Galatasaray
|8
|14
|9. Alanyaspor
|8
|14
|10. Adana Demirspor
|8
|12
|11. Kayserispor
|8
|11
|12. Gaziantep FK
|8
|11
|13. Sivasspor
|8
|9
|14. Antalyaspor
|8
|8
|15. Başakşehir
|8
|6
|16. Kasımpaşa
|8
|6
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|8
|6
|18. Göztepe
|8
|5
|19. Giresunspor
|8
|5
|20. Rizespor
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|8
|20
|2. Ankaragücü
|8
|18
|3. Eyüpspor
|8
|16
|4. Bandırmaspor
|8
|15
|5. Erzurumspor
|8
|15
|6. Tuzlaspor
|7
|14
|7. Kocaelispor
|7
|13
|8. Samsunspor
|7
|11
|9. Gençlerbirliği
|8
|11
|10. Altınordu
|8
|10
|11. Manisa FK
|8
|9
|12. Boluspor
|7
|8
|13. Menemenspor
|8
|8
|14. İstanbulspor
|7
|7
|15. Denizlispor
|8
|7
|16. Adanaspor
|8
|6
|17. Balıkesirspor
|7
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|7
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|7
|16
|2. Liverpool
|7
|15
|3. Man City
|7
|14
|4. M. United
|7
|14
|5. Everton
|7
|14
|6. Brighton
|7
|14
|7. Brentford
|7
|12
|8. Tottenham
|7
|12
|9. West Ham
|7
|11
|10. Aston Villa
|7
|10
|11. Arsenal
|7
|10
|12. Wolverhampton
|7
|9
|13. Leicester City
|7
|8
|14. Crystal Palace
|7
|7
|15. Watford
|7
|7
|16. Leeds United
|7
|6
|17. Southampton
|7
|4
|18. Burnley
|7
|3
|19. Newcastle
|7
|3
|20. Norwich City
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|17
|2. Atletico Madrid
|8
|17
|3. Real Sociedad
|8
|17
|4. Sevilla
|7
|14
|5. Osasuna
|8
|14
|6. Rayo Vallecano
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|13
|8. Valencia
|8
|12
|9. Barcelona
|7
|12
|10. Real Betis
|8
|12
|11. Villarreal
|7
|11
|12. Mallorca
|8
|11
|13. Espanyol
|8
|9
|14. Elche
|8
|9
|15. Cádiz
|8
|7
|16. Celta de Vigo
|8
|7
|17. Granada
|8
|6
|18. Levante
|8
|4
|19. Deportivo Alaves
|7
|3
|20. Getafe
|8
|1