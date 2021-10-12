“Hemşehri buluşması Çorum adına çok büyük kazanç”

Hemşehri Buluşmasında yoğun ilgiyle karşılanan Ahlatcı, Çorumlular arasında sağlanan güçbirliği, dayanışma ve buluşmaların kentimiz adına büyük fayda sağlayacağını vurguladı.

Gördüğü ilgiden dolayı bir hayli memnun kalan Ahlatcı, festival alanındaki hemşehrileri ve vatandaşlarla tek tek ilgilendi.

Festivalin açılış töreninde konuşan Ahlatcı, Çorumluların bir araya gelmesine ve diğer vatandaşlara Çorum’un tanıtılmasına vesile olan bu organizasyonu düzenleyen herkese teşekkür etti.

Festivallerin şehrin ve ülkenin tanıtımına önemli katkı sağladığını belirten Ahlatcı, Çorumlu Dernekler Federasyonu ve Mamak Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği Hemşehri Festivali’nin çeşitli illerden gelen Çorumluların buluşmasına vesile olduğunu söyledi.

Konuşmasında birlik ve beraberlik çağrısı yapan Ahlatcı, Çorum’a gönül vermiş insanların böylesine bir festivalle bir araya gelmesinin toplumumuz, kültürümüz, insanımız ve Çorum adına büyük bir kazanç olduğunu vurguladı.

Festivalde Çorumlu hemşehrilerinin sıcak ilgisiyle karşılaşan Ahlatcı, onlarla hem yerel hem de güncel konularda bol bol sohbet edip, fotoğraf çektirdi. (Haber Merkezi)