Hem İsrail’e hem de Çin’e tepki gösterdi

“Hiç bir düşünce, fikir, ideoloji, din, mezhep insanlığı yok etme veya insanlığa zulüm etmek gayesi güdemez” diyen Çam, “Bu gayede olan insanlar ve onların oluşturduğu organizasyonlar insanlığın düşmanı şeytanın yol arkadaşlarından başkaları değildir. Kötülük bunların içene kaçmış, ruhlarını şeytanla paylaşmış insan görünümlü bu yaratıklar günümüz dünyasında en tehlikeli insanlık düşmanı organizasyonlardır. Bunların besin kaynağı kan akıtmak, işkence yapmak, insan öldürmektir” ifadelerini kullandı.

Ruhunu şeytana satan bu milletlerin tarihin her devrinde eline güç geçirdiği zaman kendileri dışındaki insanlığa acımazca işkence ve ölümü yaşattığını kaydeden Çam, “21 yüz yılda İsrail devletinin ve Çin devletin yapmış olduğu tam da budur” ifadelerini kullandı.

Müslümanların en kutsal ayı olan Ramazan ayında ve Kuran-ı Kerim’in indirildiği ayın 27. gecesi Kadir Gecesinden bir gece önce Mescidi Aksa’da ibadet eden Müslümanların üzerine saldırmasının insanlıkla izah edilebilen bir tarafının bulunmadığını vurgulayan Çam, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“300 Müslümanını yaralandığı bu baskın İsrail devletinin gelenek haline getirdiği yer yıl Ramazan ayında Müslümanlara acımasızca vurmasının, kan akıtmasının tek izahı ruhlarını şeytana satmaktan başka bir izahı yoktur. İnsanlığın bir değeri ile izah edilemez. Oysa dünyada kendilerini sürgün yemiş,2.dünya savaşında öldürülmüş, eziyet görmüş olarak mağdur millet profili çizerken bu gün dönüm kendi yaptıklarına bakmaları ve duygudaşlık yapmayı tavsiye ederiz.

Yahudi İsrail bunları yaparken Budist Çin’in bunlardan aşağı kalır bir yanı yok. Doğu Türkistan kendi halinde kimse duymuyor Ramazan, oruç, namaz yasak, camiler tek tek yıkılıyor Doğu Türkistan evlerine Çinli erkekler yerleştiriliyor, namus yok, ırz yok, toplama kampları ölüm hane olmuş, anneler yavrularından ayrılmış feryadı duyan yok

Kötülük kaybedecek, iyilik kazanacak, Allah nurunu tamlayacak, azalacağız lakin yok olmayacağız Dünyanın ve insanlığın ihtiyacı olan tek şey; hoşgörü, barış, adil ve adaletli bir dünya bunu sağlayacak olan yegâne güç inancımız, imanımız ve yarınlar için umudumuz. Bunu sağlayacak güç Türk milletinin feraseti, adaleti, nizam-ı âlem anlayışıdır.” (Haber Merkezi)

