Helvacı Ali’nin Çorum şubesi açıldı
Helva’daki lezzetini 1900’lü yıllardan beri sürdüren bir geleneğin temsilcisi olan Helvacı Ali’nin Çorum şubesi düzenlenen törenle hizmete girdi.
Güncel 10.07.2020, 19:35
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Emirhan Turp, Kadir Çelik ve Ali Çelik tarafından ortaklığında gerçekleştirilen açılışa Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay ve çok sayıda davetli katıldı.
Açılışta konuşan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın hem helva hem de Ali ismini çok beğendiğini belirterek, Ali olma yolunda ilerlerken Alilerin sayısının da çoğaltılması gerektiğini ifade etti.
Yapılan konuşmanın ardından Helvacı Ali programa katılanlar tarafından açıldı.
Açılışın ardından katılanlara, Helvacı Ali’nün ünlü lezzetleri çikolatalı, dondurmalı ve Antep Fıstıklı helva ikramı yapıldı.
(Haber Merkezi)
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