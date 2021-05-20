“Helalleşmek sandıkta olacak”

İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, günümüz gençlerinin haramın ve helalin cevabını verecek kadar bilinçli olduğunu belirterek, helalleşmenin sandıkta olması gerektiğini söyledi.

Özsaçmacı, “19 Mayıs 1919, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’dan çıkıp tüm Anadolu’da milli mücadeleyi başlattığı bir gündür. Bu mücadele başlatılırken, “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh tüm vatandır” anlayışıyla hareket edilmiştir. Bu mücadele yapılırken bugün dünyada yaşamış olduğumuz mazlum milletlerin üzerindeki baskıların bertaraf edilmesi adına mücadele edilmiştir. Anadolu’daki istiklal mücadelesi, 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’dan selam verilerek çıkılan bir mücadeledir. Buradan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi bir kez daha minnetle anıyoruz. Eğer bizler Atatürk’le yapılan bu mücadeleyi iyi anlayabilirsek, gençliğimize armağan edilen bu bayramda istiklal ve istikbalin evladı olan gençlere önemli görevler düşmektedir. Haramın da, helalin de sizler cevabını vereceksiniz. Bundan sonraki mücadele sandıkta verilecek olan mücadeledir. Helalleşmek sandıkta olacaktır” diye konuştu. (Haber Merkezi)

