Oğuzlar Belediyesi Altın Koz tesislerinde gerçekleştirilen toplantıya; AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Karadeniz Bölge Koordinatörü Elif Yeşim Araz, AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyesi İl Koordinatörü Ayla Gündoğmuş, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım ve Oğuzlar İlçe Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi katıldı.

AK Parti siyasetinin ülkeye ve millete kazandırdığı yenilikler içerisinde en önemlilerinden birinin de kadınların aktif siyasette daha çok yer alması olduğunun altını çizen İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, evinden, çoluğundan çocuğundan feragat edip, bu kutlu dava yolunda büyük bir özveriyle çalışan tüm kadınlara minnettar olduklarını söyledi.

Kadınların siyasette olduğu sürece siyasetinin daha başarılı ve naif bir siyaset olacağına inancının tam olduğuna vurgu yapan Ahlatcı, “Cumhurbaşkanımız da kadınlarımıza ayrı bir önem veriyor. Kadınlarımız güçlü, özgüveni olan ve siyasete girebilme cesaretini Sayın Cumhurbaşkanımıza borçludur. Çorum AK Parti İl Başkanı olarak buradan herkese çağrı yapıyorum. Tüm kadınlarımızı AK Parti İl Başkanlığına davet ediyorum. Misafirimiz olun kahvemizi çayımızı için diyorum. Hedefimiz kadınlarımızın tamamına ulaşabilmek ve onları AK sevdanın bir parçası yapabilmek. Eğer onlar gelemiyorlarsa biz gideceğiz. Sadece evlerine değil gönüllerine de gireceğiz” dedi.

AK Parti Kadın kollarının, birikimiyle kadın siyasetçi yetiştiren bir okul haline geldiğine vurgu yapan Ahlatcı, “Yaptığımız kongrelerimizdeki görüntüler umudumuzu ve azmimizi güçlendirdi. Her alanda kadının adı ve imzası varsa AK Parti'nin ve sizlerin gayretleri sayesindedir. İnşa ettiğimiz tüm eserlerimizi kadınlarımızla birlikte gerçekleştiriyoruz. Bugün her alanda kadının adı varsa AK Parti sayesindedir” diye konuştu.

AK Parti olarak kadınlara gerçek anlamda haklarına, özgürlüklerine kazandırmak için çalıştıklarını kaydeden Ahlatcı, “Bugün ülkemizde eğitimden istihdama ve siyasete kadar her alanda kadınlar oldukça önemli bir yere gelmişse bunun gerisinde kararlı bir mücadele vardır. Hamdolsun kararlı mücadelemizin sonunda kadınlarımızla birlikte tüm bazı önyargıları aşarak bulunduğumuz seviyeye geldik” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)