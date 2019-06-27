“Hedefimiz Çorum’dan 2 bin ton kiraz alımı”

Işıl Organik’in 50 ülkeye kiraz ihraç ettiğini anlatan Cihanoğlu, “Çorum’un kirazını dünyaya tanıtıyoruz. Kirazları, Eskiköy, Eşençay, Acıpınar, Kızılpınar, Öksüzler ve diğer çevre köylerden temin ediyoruz. Köylüler tarafından kurulan kooperatif tarafından Eskiköy’de bir kiraz alım merkezi oluşturuldu. Geçen sene 890 ton kiraz toplandı. Toplamış olduğumuz bu kirazları Afyonkarahisar’daki fabrikamıza getirerek -44 derecede donduruyoruz ve sonrasında da paketleyerek yurtdışına gönderiyoruz” dedi.

Işıl Organik firmasının çiftçiye önemli bir destek sunduğunu belirten Cihanoğlu, “Bu nedenle Çorum ekonomisini de ciddi bir katkımız var. Seneye 2 bin ton kiraz alımı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)