Haziran’ın zam şampiyonu limon

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Tüketici Fiyatları Endeksinde (TÜFE) aylık değişim oranı Samsun, Tokat, Çorum, Amasya bölgesinde % 0,09 arttı. 2019 yılı Haziran ayında İstatistiki Bölge Birim Sınıflamasının (İBBS) TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya Bölgesinde 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları (TÜFE) Genel Endeksi'nde bir önceki aya göre %0,09 arttığının belirtildiği açıklamada, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5, bir önceki yılın aynı ayma göre % 16,25 ve on iki aylık ortalamalara göre %21,78 oranında artış gerçekleştiği ifade edildi.

Aynı dönemde TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %0,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,01, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,72 ve on iki aylık ortalamalara göre % 19,88 artış meydana geldiğinin belirtildiği açıklamada, Samsun, Tokat, Çorum, Amasya Bölgesinde aylık bazda en yüksek artışın ise "Lokanta ve Oteller" ana harcama grubunda gerçekleştiği kaydedildi.

Samsun, Tokat, Çorum, Amasya Bölgesi’nde fiyatı en çok artan ürünün; Limon olduğu ifade edilirken bunu %16,59 ile Ekmek, %13,87 ile Şehirlerarası Otobüs Ücretleri, izledi. Fiyatı en çok düşen ürün ise Domates oldu.

(Haber Merkezi)