Haziran’da en çok DİBS kazandırdı   

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2019 Haziran dönemi finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre; en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 8,15, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 8,22 oranlarıyla DİBS'de gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından BIST 100 endeksi yüzde 5,93, külçe altın yüzde 2,09, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,48 oranında yatırımcısına kazandırırken; euro yüzde 3,09 ve dolar yüzde 4,05 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde; BIST 100 endeksi yüzde 6,00, külçe altın yüzde 2,15, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,54 oranında yatırımcısına kazandırırken; euro yüzde 3,03 ve dolar yüzde 3,99 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Külçe altın üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,22, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 8,43 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,36, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 9,68 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,26, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 13,49 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,71,TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2,94 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,19, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 15,82 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. Diğer taraftan, BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 21,91, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 15,62 oranlarıyla yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

(Emre URAL)