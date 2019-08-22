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Hazır giyim esnafının yüzü gülüyor

Okulların açılmasına günler kala velilerin okul kıyafetleri alımı büyük bir hızla devam ediyor.

Hazır giyim esnafının yüzü gülüyor

Okulların açılmasına günler kala velilerin okul kıyafetleri alımı büyük bir hızla devam ediyor.

22 Ağustos 2019 Perşembe 00:18
Hazır giyim esnafının yüzü gülüyor

110 TL ile 200 TL arasında değişen okul kıyafeti fiyatları ise velilerin cebini yaksa da forma uygulaması devam eden ilkokul, ortaokul ve liseler için zorunlu bulunduğundan mecburiyet taşıyor. En yoğun satışın olduğu zamanların hafta sonu olduğunu belirten esnaf bu durumdan şikayetçi olmamakla birlikte kaliteli ürünlerin her zaman biraz daha pahalı ama uzun ömürlü olduğunu dile getiriyor. Ballıoğlu Giyim yetkilsinin yaptığı açıklamaya göre 12 ay boyunca satışı yapıldığı ürünlerin ise fiyatları ilkokul kıyafetleri 100- 170 TL, ortaokul kıyafetleri 110-180 TL, lise kıyafetleri ise 120-160 TL arasında değişkenlik gösteriyor.

Okul kıyafeti satan esnafın aynı zamanda formaların terzilik işlemlerini yapmasıyla beraber işlemin uzaması yönünde tavsiyesi ise geçe bırakmadan formaların alınması ve tadilatlarının yaptırılması.

(Esra ESEN)

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