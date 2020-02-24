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“Hayvanlar şap hastalığına karşı mutlaka aşılanmalı”

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yetiştiricileri şap hastalığına karşı hayvanlarını aşılatmaları konusunda uyardı.

“Hayvanlar şap hastalığına karşı mutlaka aşılanmalı”

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yetiştiricileri şap hastalığına karşı hayvanlarını aşılatmaları konusunda uyardı.

24 Şubat 2020 Pazartesi 21:50
“Hayvanlar şap hastalığına karşı mutlaka aşılanmalı”

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülke genelinde uygulamaya konulan ‘Bölgesel Risklerin Azaltılmasına Dayalı Şap Hastalığının Kontrol ve Eradikasyon Projesi’ kapsamında Çorum merkez ve 13 ilçede 10 Şubat-15 Mayıs 2020 tarihleri arasında büyükbaş hayvanlara yönelik olarak “Şap Aşılama Kampanyası” düzenleneceğini bildiren Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, “Kampanya ile birlikte 2 aylık yaşın üzerindeki (aşısız annelerden doğan yavrularda ise 14 günlük yaşın üzerindeki) tüm sığır cinsi hayvanlar şap hastalığına karşı aşılanacak” dedi.

Öte yandan “Sığırların Nodüler Ekzantemi (LSD) Hastalığının Kontrolü ve Önlenmesi Projesi” çerçevesinde düzenlenecek olan “Sığırların Nodüler Ekzantemi Aşılama Kampanyası” ile il genelinde 3 aylık yaştan büyük tüm sığır cinsi hayvanların 15 Mayıs 2020 tarihine kadar aşılanacağını söyleyen Sarı, “Aşılama kampanyası tamamlandıktan sonra 3 aylık yaşa gelen buzağıların aşılamaları yıl sonuna kadar sürdürülecektir” ifadelerini kullandı.

Halk arasında ‘Dabak’ olarak da bilinen şap hastalığının bütün çift tırnaklı hayvanlarda rastlanan çok bulaşıcı viral bir hastalık olduğunu kaydeden Sarı, şunları dile getirdi:

“Ağızda, tırnakta ve memelerde yaralar oluşturan bu hastalık; et veriminde % 30-45, süt veriminde % 15-35 arasında verim kayıplarına neden olur. Özellikle genç hayvanlar hastalığa karşı son derece hassas olup, ölümlere yol açabilir.

Sığırların Nodüler Ekzantemi (LSD) oldukça bulaşıcı viral bir hastalık olup, deride yumruların ve nodüllerin görülmesi ile karakterizedir. Hastalıktan kaynaklı %45-65 oranında verim kayıpları meydana gelmektedir. İhbarı mecburi bir hastalık olan LSD hastalığına yakalanan hayvanlar tazminatlı olarak itlaf edilir. Hastalıktan korunmanın en önemli iki yolu, hayvanların hastalığa karşı aşılanması ve bulaşmada rol oynayan sineklerle mücadeledir.

Sığır cinsi hayvanların yurtiçi nakillerinde; ‘Veteriner Sağlık Raporu’ bulundurmak mecburidir. Bu raporu alabilmek için sığır cinsi hayvanlar, yılda iki defa şap aşısı ve bir defa LSD aşısı ile aşılanmış olmak zorundadır.

Üreticilerimizin kampanya döneminde hayvanlarına aşı yaptırmaları 5996 sayılı kanun gereğince mecburi olup, aksi takdirde cezalı duruma düşeceklerdir. Daha ayrıntılı bilgi almak isteyen hayvan sahiplerinin, İl Müdürlüğümüz Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şubesine ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimize müracaat etmeleri önemle duyurulur” dedi. (Haber Merkezi)

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