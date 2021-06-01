Hayvan yüklü kamyonet otomobille çarpıştı
Çorum’da İskilip yolu üzerindeki Hayvan Pazarı'ndan yola çıkan yüklü kamyonet, Alaca-Yozgat yolunda karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada kamyonette bulunan inekler yola saçılırken, birkaçının ise telef olduğu öğrenildi.
Güncel 01.06.2021, 18:08
47
Edinilen bilgiye göre, önceki gün öğle saatlerinde meydana gelen kazada belediye ekiplerince yolda çalışma yapıldığı sırada kamyonet karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kazada hayvan yüklü kamyonette bulunan inekler yola saçıldı.
Kaza sonrası yol can pazarına dönerken, yaralılara ilk müdahaleleri olay yerine gelen 112 ekiplerince yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi. Kamyonetten indirilen inekler ise yol kenarında bulunan güvenli bir alana toplandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
(Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
15°
parçalı az bulutlu