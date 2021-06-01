Hayvan yüklü kamyonet otomobille çarpıştı

Edinilen bilgiye göre, önceki gün öğle saatlerinde meydana gelen kazada belediye ekiplerince yolda çalışma yapıldığı sırada kamyonet karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kazada hayvan yüklü kamyonette bulunan inekler yola saçıldı.

Kaza sonrası yol can pazarına dönerken, yaralılara ilk müdahaleleri olay yerine gelen 112 ekiplerince yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi. Kamyonetten indirilen inekler ise yol kenarında bulunan güvenli bir alana toplandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



(Haber Merkezi)

