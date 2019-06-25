Hayvan pazarında kurban hareketliliği başladı

Kurban Bayramı’nın yaklaşması ile hayvan pazarında hareketlilik yaşandığını ve yaşanabilecek sıkıntıların çözümü için, üreticilerle istişare ederek ortak çözüm bulunması gerektiğini belirten Orhan Sarı, önümüzdeki dönemde denetim sayılarının arttırılacağını, küpesiz, pasaportsuz, aşıları yapılmayan ve sevk belgesi olmayan hayvanların pazarlara girişine engel olunacağını, tespit edilenler hakkında da cezai işlemlerin devam edeceğini söyledi.

Sarı, küpesiz ve sevk belgesi olmayan nerden geldiği bilinmeyen hayvanların pazara girmesinin bulaşıcı hasatlıkların çoğalmasına sebep olduğuna dikkat çekerek bu konuda önceki yıllarda yaşanan sıkıntıları yaşamamak adına, üreticiler ve kurbanlık alacak vatandaşlardan küpesiz ve sevk belgesiz hayvan almamalarını istedi. Çorumda hayvancılığı geliştirmek için hastalıktan ariliğin ön plana çıkarıldığını ifade eden Orhan Sarı, konulan hedefler doğrultusunda bunun önemli bir aşama olduğunu söyledi.

(Haber Merkezi)