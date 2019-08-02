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Hayvan Pazarı’na ulaşım kolaylığı

Çorum Belediyesi, Kurban Bayramı'na özel olarak Hayvan Pazarı’na ulaşımı kolaylaştırmak için toplu taşıma seferleri başlattı. Belediye tarafından yapılan açıklamada, “Hayvan Pazarı’na toplu taşıma seferleri 7 Ağustos ve 8 Ağustos tarihlerinde saat 10.00, 12.00, 13.00, 14.00 saatlerinde 9 ve 10 Ağustos tarihinde ise 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 saatlerinde otobüs seferleri düzenlenecektir. Seferler Saat Kulesi merkez duraktan yapılacaktır” denildi. (Haber Merkezi)

Hayvan Pazarı’na ulaşım kolaylığı

Çorum Belediyesi, Kurban Bayramı'na özel olarak Hayvan Pazarı’na ulaşımı kolaylaştırmak için toplu taşıma seferleri başlattı. Belediye tarafından yapılan açıklamada, “Hayvan Pazarı’na toplu taşıma seferleri 7 Ağustos ve 8 Ağustos tarihlerinde saat 10.00, 12.00, 13.00, 14.00 saatlerinde 9 ve 10 Ağustos tarihinde ise 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 saatlerinde otobüs seferleri düzenlenecektir. Seferler Saat Kulesi merkez duraktan yapılacaktır” denildi. (Haber Merkezi)

02 Ağustos 2019 Cuma 23:17
Hayvan Pazarı’na ulaşım kolaylığı
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