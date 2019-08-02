Hayvan Pazarı’na ulaşım kolaylığı

Çorum Belediyesi, Kurban Bayramı'na özel olarak Hayvan Pazarı’na ulaşımı kolaylaştırmak için toplu taşıma seferleri başlattı. Belediye tarafından yapılan açıklamada, “Hayvan Pazarı’na toplu taşıma seferleri 7 Ağustos ve 8 Ağustos tarihlerinde saat 10.00, 12.00, 13.00, 14.00 saatlerinde 9 ve 10 Ağustos tarihinde ise 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 saatlerinde otobüs seferleri düzenlenecektir. Seferler Saat Kulesi merkez duraktan yapılacaktır” denildi. (Haber Merkezi)