Hayri Koldaş vefat etti
Çorum Hitit Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi Başkan Vekili, aynı zamanda Yorgancılar, Çeyizlik Eşya İmal ve Perdeciler Esnaf Odası Başkan Vekili Murat Koldaş’ın babası Hayri Koldaş hayatını kaybetti.
Güncel 10.07.2020, 01:51
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AK Parti İl Başkan Yardımcısı Kadir Karakuş'un kayınpederi olan Hayri Koldaş, bir süredir rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi görüyordu.
Merhumun cenazesi 10 Temmuz Cuma günü (bugün) saat 10.30'da Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınarak saat 11.00'da Ulu Mezarlıkta toprağa verilecek.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
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