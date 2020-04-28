“Hayırseverlerin bağışları sofralara bereket oluyor”

Koronavirüs vakalarına karşı başlatılan yardım projesi ile salgından etkilenen ailelere yardım elini uzatan dernek, özveriyle yardım çalışmalarını gerçekleştirerek 81 ilde kumanya ve çocuklar için oyuncak destekleri ile “Evinize Sağlık” çalışmasını devam ettiriyor.

Ramazan ayı bereketinin her sofrada olması için yapılacak organizasyonlar ile vatandaşların yanında ve sofrasında olmayı amaçlayan dernek, “Hoşgelsin Ramazan” kampanyasıyla da hayırseverlerden gelen SMS bağışı ve kumanya yardımı ile muhtaçların sofralarına zenginlik katıyor ve Ramazan ayı süresince büyük bir gayretle yurt çapında gıda kolileri dağıtmaya devam ediyor.

“Evinize Sağlık” ve “Hoş Gelsin Ramazan” kampanyaları hakkında daha fazla bilgiye 44 66 39 no’lu telefondan, cansuyu.org.tr adresinden ve Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin sosyal medya hesapları üzerinden ulaşılabiliyor.(Haber Merkezi)