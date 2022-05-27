Hayırsever kişi evini Diyanet’e bağışladı

Türk Diyanet Vakfı’nın teşekkür belgesini ise Rıza Özkader'i evinde ziyaret eden İl Müftüsü ve TDV Çorum Şube Başkanı Muharrem Biçer takdim etti.

Müftü Muharrem Biçer, hayır sahibine ayrıca Kur’an-ı Kerim hediye ederken “Rabbim bağışınızı en güzel şekilde kabul buyursun” dileğinde bulundu.

(Volkan SINAYUÇ)

